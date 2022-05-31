مواعيد ورابط نور لتسجيل رياض الأطفال مع طريقة التسجيل الصحيحة والسريعة والمواعيد حسب المراحل

تقوم جميع إدارات التعليم داخل المملكة العربية السعودية في استقبال كافة عمليات تسجيل الطلاب في رياض الأطفال وأيضاً في الروضات الحكومية، وذلك في بداية يوم الأحد الموافق يوم 28 شوال في تمام الساعة عشر صباحاً وسوف تستمر فترة التسجيل حتى العام الدراسي المقبل وذلك حسب المستويات الثلاثة التي قد تم اعتمادها وتكون هذه المرحلة للتقديم الطفل الذي اكمل ٣ سنوات ولم يكمل سن ٦ سنوات.

طريقة تسجيل روضة نظام نور 1444

يكون التسجيل على نظام نور من خلال حساب خاص بولي أمر الطالب إذا كان قد قام بتسجيل طفل آخر، أو من الممكن أن يقوم بعمل حساب جديد وتسجيل الطالب يكون من خلال الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول على نظام نور.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على خانة تسجيل طالب جديد.

ثم بعد ذلك نقوم بكتابة رقم الهوية أو كتابة رقم الإقامة الخاص بالطفل الجديد.

وبعد ذلك نقوم بتحديد صلة القرابة بين ولي الأمر والطالب.

وكتابة مهنة ولي أمر الطالب.

وبعد ذلك نقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بالكامل وصحيحة.

ثم بعد ذلك ندخل البيانات الخاصة بالروضة التي قام ولي الأمر باختيارها.

الأوراق المطلوبة لتسجيل رياض الأطفال 1444

حتى يتم استكمال التسجيل الإلكتروني للطالب في الروضة على نظام نور يجب أيضاً إرفاق مجموعة من الأوراق عن طريق الذهاب إلى المدرسة أو رفعها على نظام نور، وهذه الأوراق هي:

أولاً شهادة ميلاد خاصة بالطفل.

صورة بهوية الطفل أو صورة لسجل العائلة.

شهادة تثبت تطعيم الطفل.

ورقة بها تحديد صلة القرابة بين وربي الأمر والطفل المقدم على الروضة، وذلك في حالة عدم وجود ذلك في سجل العائلة.

مواعيد تسجيل رياض الأطفال نظام نور

يكون هناك مواعيد محددة للتسجيل على نظام نور على حسب تاريخ ميلاد الطفل، ويجب على ولي الأمر الالتزام بهذه المواعيد عند الدخول على نظام نور للتسجيل في رياض الأطفال، وهذه المواعيد هي: