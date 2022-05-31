امكانية التسجيل في مقيم لعدد كبير أصبح الأن متوفر للمقيمين في كل أنحاء العالم سجل الأن بسهولة

قد تم توجيه دعوة من قبل الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية لجميع المسافرين القادمين من خارج المملكة من غير المواطنين الأصليين بضرورة القيام بتسجيل لقاح كورونا بشكل إلكتروني من خلال بوابة مقيم وذلك قبل الدخول إلى المملكة العربية السعودية، كما أن الإدارة العامة للجوازات قد أعلنت ان ذلك يساعد على تسريع كافة الإجراءات التي تخص الدخول إلى السعودية وأيضاً تساعد في تقليل فترة الوقوف عند منافذ الدخول.

رابط التسجيل في مقيم

رابط التسجيل في مقيم التي تتبع قطاع الجوازات في المملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل لعدد كبير من الفئات، ويمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال تنفيذ الشروط التي وضحتها الهيئة لكل فئة، وهي:

فئة الزائر المحصن.

فئة زائر غير محصن.

فئة زائر علاج.

فئة مقيم محصن.

فئة مقيم غير محصن.

فئة العمالة المنزلية التي ترافق المواطنين.

شروط التسجيل على بوابة مقيم

توجد مجموعة من الشروط التي يجب تنفيذها قبل الدخول إلى السعودية ومن دون تنفيذ هذه الشروط سوف يمنع الشخص من الدخول إلى المملكة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يجب الحصول على لقاح من اللقاحات التي اعتمدتها المملكة وهي جرعتين من لقاح أسترازينيكا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من لقاح بايونتك أو جرعتين من لقاح فايزر أو جرعتين من لقاح أكسفورد، جرعتين من لقاح موديرنا.

يجب تصديق اللقاحات من قبل الجهات الصحية الرسمية في البلاد الخاصة بالمسافرين القادمين إلى المملكة وهي وزارة الصحة.

أن تكون المدة بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية والمغادرة من المملكة العربية السعودية لا تقل عن ١٤ يوم.

يشترط الحصول على شهادة أصلية وذلك عند مغادرة المملكة العربية السعودية.

يجب القيام بإدخال كافة المعلومات قبل المغادرة من السعودية وذلك ب 72 ساعة حد أقصى.

لا يطلب التسجيل على رابط مقيم لمن هم دون 18 عام.

يجب الحصول على إقرار بصحة جميع المعلومات التي سوف يتم التحقق منها عند الحصول على كارت الصعود إلى الطائرة من خلال منافذ الدخول. ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للمنع من الدخول إلى المملكة العربية السعودية وأيضاً يعرض نفسه إلى مسائلة قانونية.