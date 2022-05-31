نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث جديد في دعم الأشغال التنمية الاجتماعية العقارية مع خطوات استخراج شهادة الأشغال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية بالإعلان عن استمرار الدعم السكني وذلك لإتمام عملية البناء للمستفيدين من عملية البناء الذاتي وذلك خلال مدة محددة من القيام بتوقيع العقد التمويلي للشخص المدعوم، وقد قام المتحدث الرسمي بتحذير المستفيد من عدم الالتزام بالمدة المحددة لانتهاء عملية البناء السكني سوف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات للقيام بإيقاف الدعم السكني، تعتبر خطوات الحصول على شهادة الأشغال للقيام بالبناء الذاتي هي من أهم الأمور التي تتعلق بالمستفيد من عملية البناء الذاتي.

خطوات استخراج شهادة الأشغال البناء الذاتي

يمكن الحصول على شهادة الأشغال للبناء الذاتي بشكل إلكتروني وذلك من خلال منصة بلدي، وسوف نتعرف على الخطوات الصحيحة للحصول على الشهادة وهذه الخطوات عبارة عن:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق التنمية العقارية في السعودية.

ثم نقوم بالضغط على صفحة الخدمات الالكترونية.

بعد ذلك يعرض أمامك قائمة بها اختيارات كثيرة.

نقوم باختيار خدمة المواطنين.

بعد ذلك سوف يقوم الموقع بنقلك إلى صفحة جديدة.

ثم نقوم بالضغط على خانة تحديث البيانات منتج البناء الذاتي.

بعد ذلك نقوم بالضغط على خانة دخول.

ثم بعد ذلك نقوم باختيار أنسب طريقة تستطيع التسجيل من خلالها.

يجب القيام بكتابة جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

الخطوة الأخيرة هي الحصول على شهادة الأشغال البناء الذاتي التي ترغبها.

رقم صندوق التنمية العقاري

قام صندوق التنمية العقارية بالإعلان عن رقم خاص به وهو رقم موحد حتى يستطيع جميع الأفراد في معرفة المزيد من الاستفسارات والمعلومات عن أي سؤال.

ويمكن الاتصال بهم على رقم واحد خلص بهم ورقم صندوق التنمية العقارية هو 199088، وتقوم جميع قنوات التواصل الاجتماعي بالرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن شهادة البناء الذاتي، وعن اي سؤال للمستفيدين وكيفية الحصول على الشهادة.

كما يوفر صندوق التنمية العقارية أكثر من 43 خدمة من الخدمات الالكترونية من خلال بوابة الصندوق الإلكتروني وذلك بالإضافة إلى وجود الخدمة الخاصة بالمستشار العقاري.

كما يوجد الكثير من الأجهزة الخاصة بالخدمات الذاتية التي توجد في جميع فروع الصندوق خلال 42 ساعة.