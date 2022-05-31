أستلم تمويلك ميسر بدون حاجة إلي كفيل ولا تحويل الراتب وقسط المبلغ علي دفعات مجدولة

أستلم تمويلك ميسر بدون حاجة إلي كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة يلبي احتياجات ومتطلبات العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث جاء هذا العرض التمويلي ضمن مجموعة من العروض التمويلية المهمة التي يبحث عنها العميل ، الذي يرغب في الاستفادة من حلول تمويلية متميزة بصيغة إسلامية وبتسهيلات في السداد عديدة ومتنوعة تتناسب مع راتبه الشهري.

برنامج تمويل شخصي ميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل شخصي فورى ونقدي بدون كفيل ولا ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة عرض التمويل الشخصي بمبالغ مالية تخدم احتياجات وتطلعات العملاء المالية والشرائية أيضاً ، كما توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وتقدم شركة التيسير للتمويل العديد من الإمتيازات الأخرى التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للاستفادة من عرض التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة.

أهم إمتيازات التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل

قامت شركة التيسير للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن . الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من عرض التمويل الشخصي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري. تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي. التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل متاح لجميع العملاء بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل. توفر الشركة للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن أن يستفيد بها العميل لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى. يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل علي فترة سداد يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. توفر الشركة للعميل إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لشركة التيسير على الإنترنت وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء في المملكة. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل