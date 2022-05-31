نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1443 موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين القدامى والجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1443 للمستفيدين من وزارة الموارد البشرية، حيث يبحث الكثيرين من مقطوعة الضمان القديم والجديد عن الموعد الرسمي صرف وإيداع رواتب الضمان المطور والقديم، وخاصة وان راتب الضمان الجديد الدفعة السادسة لن يتم الإعلان عن صرفها حتي وقتنا الحالي، نتعرف خلال السطور القادمة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1443 للمستفيدين الجدد والقديم.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1443

من الجدير بالذكر أن موعد صرف الضمان للمستفيدين من وزارة الموارد البشرية القديم يتم صرف الرواتب باليوم الاول من كل شهر ميلادي، وقد أعلنت الوزارة عن تاريخ إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور والقديم في وقت سابق من اليوم الاول من شهر يونيو 2022، كما يتم تأهيل دفعة جديدة للمتقدمين بالتسجيل في الضمان المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أوشك إيداع رواتب معاش الضمان الاجتماعي علي الاقتراب ليتم صرف الرواتب بداية من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية موعد صرف الضمان الاجتماعي القديم، على أن يودع في حساب المواطنين المستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

كما نوهت وزارة الموارد انه في حالة تصادف الصرف مع عطلة رسمية أو مناسبة خاصة بالدولة يتم تقديم الراتب يوم أو تأخيره يوم، لذلك نوهت الوزارة إلي ضرورة بذل الجهد من الجهات العاملة لتوحيد موعد محدد لصرف رواتب معاش الضمان القديم والجديد.

طريقة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور

بصفتك مستفيد من معاش الضمان المطور أو القديم يتثنى لك الاستعلام والاستفسار عن الرواتب من خلال اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع الويب الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية السعودية.

تقوم باختيار الأيقونة للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

تقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ، سواء كان الاستعلام برقم الهوية أو رقم التطبيق.

الضغط على زر استعلام لمعرفة موعد صرف دفعة شهر يوليو.

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هل نزل الضمان الاجتماعي اليوم

من اكثر الاستفسارات تداولاً بين المستفيدين هل نزل الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية، حتي وقتنا الحالي لن تعلن وزارة الموارد البشرية عن إيداع رواتب الضمان في حسابات المستفيدين البنكية، ولكن من المشار أليه انه ساعات قليلة ويتم الإعلان الرسمي عن إيداع راتب معاش الضمان الاجتماعي 1443 في البنوك المصرفية، ولعل أول بنك يتم الإيداع به هو مصرف الرجحى.