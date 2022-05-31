بدء تسجيل رياض الأطفال نظام نور في المرحلة الأولى مع الفئات المنتفعة 1444 والمواعيد

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تعميم نظام تسجيل الأطفال في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد. وتحرص وزارة التعليم السعودية على الاستعداد في وقت مبكر لتسجيل الطلاب في المرحلة الأولى لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وبسبب ذلك يتم إصدار تنظيم تسجيل الطلاب الجدد ويتضمن جميع الأمور التي تتعلق بالتسجيل من حيث المواعيد وأعمار القبول بشكل مسبق قبل الموعد المحدد.

تسجيل رياض الأطفال نظام نور

يتم قبول تسجيل فئات محددة في نظام نور، ومن ضمن هذه الفئات ما يلى:

الطالب السعودي الذي له سجل مدني.

الطالب السعودي الذي يحمل إقامة نظامية.

الطالب الذي من أب ليس سعودي وأم تحمل جنسية سعودية.

مواعيد التسجيل في نظام نور رياض الأطفال 1444

قامت وزارة التعليم في السعودية بالإعلان عن مواعيد لفتح باب قبول واستقبال طلب أولياء الأمور في نظام نور لتسجيل الأطفال في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، والمواعيد عبارة عن:

تاريخ 28 شوال عام 1443 هو الموعد المحدد لقبول الأطفال من سن 3 سنوات ولم يبلغ سن السادسة، وسوف يستمر موعد التقديم حتى نهاية العام الدراسي.

من تاريخ 27 ذي القعدة 1443 حتى تاريخ 17 ربيع الأول 1444 هو موعد قبول طلبات التسجيل للطلاب خريجي للروضة الحكومية والاهلي في المدارس بأكملها ويستمر التسجيل حتى انتهاء الموعد المحدد أو حتى نفاذ الأماكن، وهذه المرحلة للطلاب من سن اقل من 6 سنوات بحوالي 180 يوم فقط.

من تاريخ 23 محرم 1444 حتى 17 ربيع الأول 1444، هو موعد بدء وانتهاء قبول طلبات التقديم للطلاب خريجي الروضة والمدارس الأهلية والاجنبية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية في داخل المملكة العربية السعودية، وأيضاً خريجي الروضة القادمين من خارج السعودية لكافة الجنسيات في جميع المدارس، ويستمر التسجيل حتى موعد الانتهاء أو تسديد الشواغر.

التسجيل على نظام نور

أولاً قيام ولي الأمر بالدخول على نظام نور بالحساب الشخصي الخاص به.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على تسجيل الأبناء من القائمة الرئيسية.

ثم نقوم بالضغط على تسجيل طالب جديد.

إذا لم يكون لولي الأمر حساب شخصي يجب القيام بعمل واحد من خلال موقع نور.