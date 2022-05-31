نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للجميع أكثر من تمويل شخصي بدون كفيل فوري اذا كنت متواجد داخل المملكة في المقال التالي
من الممكن أن يتم الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل من قبل الكثير من الأفراد المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، كما يمكن الحصول على ذلك التمويل حتى يعمل على تغطية العديد من الاحتياجات النقدية، ومن إحدى هذه المتطلبات هي التعليم والزواج وكذلك تجديد البيت والسفر وكل المتطلبات الطبية، حيث يمكن الحصول على هذا التمويل عن طريق المتطلبات البسيطة والمستندات والأوراق السهلة مع الإضافة إلى تنفيذه بشكل سريع.
شروط التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب
هناك عدة شروط يجب توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي، وهي كالتالي:
- ألا يقل عمر الشخص المتقدم بالطلب عن 18 سنة.
- لا يقل المرتب عن 3 آلاف ريال لدى القطاع الحكومي حوالي 6 آلاف ريال لدى القطاع الخاص.
- لا تكون فترة الخدمة قليلة عن شهر واحد في القطاع الحكومي وأيضًا الشبه حكومي، وعدد 12 شهر في القطاع الخاص، مع استثناء موظف البنك والاتصالات تكون ثلاثة شهور.
مميزات التمويل الشخصي
يتم تواجد العديد من المميزات في التمويل الشخصي بدون راتب، ومن ضمن تلك المميزات هي كالتالي:
- من الممكن إتمام عملية التمويل لكي يتم وصولها إلى نحو مائة ألف ريال سعودي.
- يكون التمويل متاحًا للمواطنين السعوديين وكذلك المقيمين في المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات.
- يكون بدون الحاجة إلى كفيل وكذلك بغير تحويل راتب.
- التمويل يتم من خلال الأقساط البسيطة والمريحة التي يمكن وصولها إلى نحو خمس سنوات.
- يكون عن طريق عمل الإجراءات البسيطة والسريعة والموافقة بالصورة المباشرة والفورية.
- ذلك التمويل يكون متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- يتواجد أيضًا إمكانية السداد بشكل مبكر في أي فترة.
الأوراق المطلوبة لتمويل شخصي بدون كفيل
يحتاج التمويل الشخصي بغير كفيل إلى أوراق ومستندات ومنها، كالتالي:
- الهوية الوطنية أو هوية الشخص المتواجد بالمملكة التي يكون مفعولها جاري وساري.
- أن يتم الملئ للنموذج الخاص بطلب التمويل.
- تعريف الراتب للموظف الحكومي السعودي على أن تكون فترة لا ترتفع عن 90 يومًا.
- التعريف الخاص المرتب لدى الموظف الحكومي للمقيم فترته لا ترتفع عن ثلاثون يومًا.
- التعريف الخاص بالمرتب لدى موظفي القطاع الخاص فترته لا ترتفع عن ثلاثون يومًا.
- تقديم كشف الحساب الذي يوضح مرتب فترة آخر ثلاثة شهور.
- تقديم شهادة مدد وأجور لدى موظفي القطاعات الخاصة.
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