أخر عروض البنوك لمنحك تمويل شخصي بدون كفيل في اسرع وقت بدون الاحتياج الى شروط صعبة

تمويل شخصي بدون كفيل للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من أكثر المواضيع أهمية التي عليها نسب بحث كثيرة، حيث نجد أن هناك عدد كبير من الأشخاص يرغبون في الحصول على تمويل شخصي بمبلغ معين لإقامة مشروع خاص بهم أو لأي غرض آخر ولكن بدون كفيل، ولهذا يوجد في المملكة أكثر من بنك يقدم للقائمين في البلاد هذا التمويل بأي مبلغ ولكن بعد توافر فيهم مجموعة من الشروط قد وضعتها إدارة البنوك، ومن أشهر البنوك التي تقدم قرض شخصي بدون كفيل هو البنك الأهلي التجاري، وبنك الراجحي.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض من بنك الراجحي

الجدير بالذكر أن بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية يختلف بشكل كبير في شروط الحصول على قرض شخصي بدون كفيل منه عن أي بنك آخر في المملكة، وأيضاً في مجموعة المستندات والأوراق التي يجب تقديمها للحصول على القرض، مثل:

تقديم هوية أحوال مدنية للشخص.

ضرورة وجود كشف بحسابه في البنك لتعاملات آخر ستة أشهر.

وجود قيمة لراتبه الذي يحصل عليه إذا كان مواطن عادي، أما إذا كان عسكري فيقوم بتقديم اقتطاع.

إذا كان الراتب الذي يحصل عليه راتب متغير يقوم بتقديم قسائم آخر 6 أشهر.

ورق لإثبات محل إقامته سواء أكانت فاتورة كهرباء المنزل، أو فاتورة الهاتف الأرضي.

كتابة رمزه البريدي وصندوق البريد الخاص به.

إمضائه على تعهد بأن قيمة راتبه الشهري سوف يتم تحويلها بشكل مباشر كل شهر للبنك لتسديد أقساطه الشهرية.

إذا كان الشخص قد حصل على قرض من أي بنك آخر يجب أن يقدم بيان بالالتزامات الخاصة بهذا البنك.

ضرورة تقديم إفادة رسمية بعدم وجود أي أقساط يستحق للبنك القديم الحصول عليها من الشخص.

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