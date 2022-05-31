نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأفضل على مر السنين تمويل سريع بدون الكفيل لتحقيق أهدافك مهما بلغت درجة الصعوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة تمويل التمويل السريع أو القرض الشخصي بالتقسيط دون الحاجة لكفيل للأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية من أهم الخدمات المميزة التي يمكن الحصول عليها عن طريق عدة بنوك سعودية، مثل: بنك الراجحي، البنك التجاري، بنك الاستثمار السعودي، وهذه البنوك تطلب من راغبي الحصول على القرض أو التمويل تقديم عدد من المستندات الرسمية مثل: هوية الأحوال المدنية، وغيرها من المستندات الأخرى التي تثبت أحقيته في الحصول على القرض، هذا بجانب بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في العميل التي تختلف من بنك إلى آخر.

قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل بنك الراجحي

يتميز بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية بأنه يقدم لكافة عملائه قروض شخصية بنظام التقسيط وأيضاً دون وجود كفيل.

حيث يعطيه تمويل شخصي قد يصل لمبلغ 50 ألف ريال سعودي، و30 ضعف الراتب بالنسبة للمقيمين الذين يعملون في القطاع العام.

أما بالنسبة للمقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص فيمكن أن يحصلوا على قروض بمقدار 25 ضعف الراتب الشهري الذي يتقاضاه العامل دون وجود كفيل يضمنه.

شروط قبول التمويل من بنك الراجحي

وضع بنك الراجحي بعض الشروط التي يجب توافرها في العميل الذي يرغب في الحصول على تمويل لشخصي من البنك، ومن ضمن هذه الشروط نجد التالي:

ألا تقل مدة عمل الفرد في القطاع الخاص عن ستة أشهر، أما بالنسبة للذين يعملون في القطاع العام فيجب ألا تقل مدة التحاقهم بالعمل عن ثلاثة أشهر.

الفئات العسكرية التي لم تتخطى فئة الملازم يجب أن تكون مدة عملهم ثلاث سنوات.

أما بالنسبة للفئات العسكرية أعلى من رتبة ملازم يجب ألا تقل المدة التي خدموا بها عن عامين فقط.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل من بنك الراجحي

بعد معرفة الشروط التي وضعها بنك الراجحي للحصول على التمويل الشخصي من الراجحي، هناك أيضاً بعض الأوراق التي يجب تقديمها، مثل: