نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي ينزل الدعم الزراعي الريفي للمستحقين لشهر يونيو 2022 وكيفيه الاستعلام في السعودية في المقال التالي
قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بالكشف عن موعد نزول الدعم الزراعي لشهر يونيو المقبل لعام 2022م، حيث أن برنامج دعم ريف هو أحد البرامج الزراعية التي قدمتها وزارة الزراعة السعودية للأسر الريفية حتى تستطيع كسب وجني المال من خلال مهنتها في الزراعة وهو أحد البرامج الناجحة والتي خدمت الكثير من المواطنين داخل المملكة وسنوضح لكم موعد نزول الدعم والشروط الواجب توافرها حتى يصبح الشخص مستحقًا له.
موعد نزول الدعم الزراعي يونيو 2022م السعودية
قام برنامج دعم ريف المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية بالكشف عن موعد نزول الدعم والذي من المتوقع أن يكون في يوم الأول من شهر يونيو 2022م الذي يوافق بالتقويم الهجري يوم الثاني من شهر ذي القعدة 1443هـ حيث أنه ما هي إلى ساعات قليلة ونبدأ في صرف الدعم.
شروط الحصول على دعم ريف 2022م – 1443هـ
هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المواطن حتى يتمكن من الاستفادة والحصول على خدمة دعم ريف وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:-
- على المواطن المتقدم للحصول على دعم الريف أن يكون سعودي أصلًا ومنشئًا.
- كما أنه يجب ألا يكون تابعًا لأي عمل في قطاعات المملكة العربية السعودية سواء العامة أو الخاصة.
- يشترط ألا يكون عليه أي أحكام أو قضايا جنائية وقد سبق سجنه.
- من قبل وألا يكون قد تمت إقامته في أحد مراكز ودور الإيواء في السعودية.
- قبول كافة شروط وأحكام الوزارة التابعة لتربية المواشي.
- وأن يقوم برفع طلبه بشكل رسمي على موقع وزارة المياه والبيئة والزراعة الرسمي.
خطوات الاستعلام عن موعد صرف دعم ريف 2022م
أما بالنسبة إلى الاستعلام عن موعد صرف دعم الريف لشهر يونيو المقابل فيمكنك الاستعلام عبر اتباع الخطوات التالية:-
- قم بالدخول مباشرة على موقع وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية الإلكتروني وسجل دخولك عليه.
- بعد ذلك اختر من قائمة الصفحة الرئيسية “الخدمات الإلكترونية” وبعدها انقر على أيقونة “الاستعلام عن دعم الماشية.
- وبعد ذلك قم بكتابة رقم القيد وتاريخه والمعاملة واكتب بعدها رقم السجل المدني الخاص بك وأخيرًا انقر على أيقونة “الاستعلام”.
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