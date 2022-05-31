موعد صرف رواتب الضمان المطور لشهر مايو 2022 والشروط المطلوبة والفئات المستحقة استعلم الان

يتساءل الكثير من الناس على موعد تقديم الضمان الاجتماعي المطور والضمام الاجتماعي المطور هو مبلغ مقدم من المال لفئة من الناس محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادر على العمل او حتى ذو الديون ويقوم بتقديم الضمان الاجتماعي في السعودية من خادم الحرمين الشريفين وتقوم الحكومة والبنوك بالإشراف على هذا الراتب والتحقيق في إعطاء هذا الراتب لمن يستحق حيث قام الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم هذه الخدمة لمن يستحقها من الناس الذين ليس لديهم مبلغ مالي كافي للدفع عن حاجاتهم الشخصية أو أزمة أو حتى مشكلة وفي السطور التالية سوف نتكلم عن الميعاد بالتفصيل.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور

ميعاد نزول راتب الضمان الاجتماعي تحرص السعودية والحكومة المشرفة على تقديم الضمان الاجتماعي المطور في الميعاد المتفق عليه.

• لسنة ١٤٤٣ هجريا و ٢٠٢٢ ميلاديا وهو يوم الاثنين الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٢ الميلادي الموافق ايضا ٢٩من شوال ١٤٤٣ هجريا..

الاشخاص الذين يستحقون راتب الضمان الاجتماعي المطور

هناك بنود معينة وشروط تتحكم في إذا كان هذا الشخص مناسب ليتم توفير راتب الضمان الاجتماعي المطور له ام لا وهذه الشروط هي

• جميع الأشخاص والمواطنين الذين وصلوا لسن الشيخوخة.

• السيدات الأرامل أو التي تعول الأيتام.

• الأسرة التي تقوم بإنفاق على شخص مدمن للمخدرات .

• النساء المطلقات ولديهم ابناء.

• اليتامى الذين توفى عنهم الاب.

• اليتيمات الذين توفى عنهم ابائهن.

اليتيم او اليتيمة المجهول إحدى ابويهم أو كلاهما.

طريقة الاستعلام والتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن بسهولة لجميع الناس الذين اثبتوا استحقاق الحصول على الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام والتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والطريقة هي: