إليكم تمويل سريع 100 الف ريال بدون الكفيل عن طريق المتطلبات والأوراق البسيطة مع الإضافة لسرعة التنفيذ

نقدم لكم تمويل سريع بدون الكفيل والشروط والأوراق اللازمة من أجل الحصول على هذا التمويل سوف نذكرها في هذا المقال، حيث أن التمويل الشخصي بدون كفيل من الممكن أن يحصل عليه الكثير من الأشخاص المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، فيمكن الحصول على ذلك التمويل من أجل تغطية الاحتياجات النقدية على سبيل المثال، التعليم والزواج وكذلك تجديد البيت والسفر مع الاحتياجات الطبية، كما يمكن الحصول على هذا التمويل عن طريق المتطلبات والأوراق البسيطة مع الإضافة لسرعة التنفيذ والسداد بصورة مبسطة.

شروط تمويل سريع بدون الكفيل من أفضل مقرض المملكة وأكثرهم ثقة

يوجد الكثير من الشروط التي من الواجب توافرها حتى يتم الحصول على التمويل السريع، ومن ضمن تلك الشروط كالتالي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

وكذلك لا يقل راتب الشخص في القطاع الحكومي عن 3 آلاف ريال سعودي وموظف القطاع الخاص عن 6 آلاف ريال سعودي.

أن تكون فترة خدمة موظف القطاع الحكومي وشبه الحكومي لا تقل عن شهر واحد، وأيضًا موظف القطاع الخاص لا تقل خدمته عن 12 شهر، ويستثنى موظف الاتصالات والبنك تكون فترته ثلاثة شهور.

الأوراق اللازمة للحصول على التمويل السريع بغير الكفيل

هناك عدة أوراق يجب توافرها وتقديمها لكي يحصل الشخص على التمويل السريع بدون الكفيل، ومن ضمن تلك الأوراق هي كالتالي:

تقديم الهوية الوطنية الخاصة بالشخص أو هوية المقيم التي من الواجب أن يكون مفعولها ساريًا.

أن يتم ملء نموذج طلب التمويل.

تقديم تعريف الراتب الخاص بالموظف الحكومي السعودي فترته لا ترتفع عن 90 يومًا.

تقديم التعريف الذي يخص مرتب الموظف الحكومي للمقيم فترته لا ترتفع عن 30 يومًا.

تعريف المرتب الذي يخص موظف القطاع الخاص فترته لا ترتفع عن 30 يومًا.

كشف حساب يقوم بتوضيح رواتب آخر ثلاثة شهور.

تقديم شهادة المدد مع الأجور لدى موظفي القطاع الخاص.

مميزات التمويل السريع المباشر بدون الحاجة الى كفيل

يتوافر العديد من المميزات في تمويل الراجحي السريع ومن ضمن تلك المميزات هي كالتالي: