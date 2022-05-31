احصل على عرض مميز على تمويل شخصي بدون كفيل ليحقق لك النجاح بمبالغ ضخمة

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تمويل شخصي بدون كفيل من الممكن الحصول عليه من قبل العديد من المواطنين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكن الحصول على ذلك التمويل حتى يغطي الكثير من الاحتياجات المالية ومنها، متطلبات الزواج والتعليم أيضًا وتجديد المنزل والسفر وكل الاحتياجات والمستلزمات الطبية، حيث يمكن الحصول على هذا التمويل عن طريق تقديم أوراق ومستندات بسيطة مع الإضافة لذلك يتم تنفيذه بشكل سريع، وكذلك يتم سداد ذلك التمويل بشكل بسيط ومريح على المواطن.
المستندات المطلوبة للحصول على تمويل الأفراد الشخصي بدون كفيل
يلزم التمويل الشخصي الذي يكون بدون الكفيل إلى عدة أوراق ومستندات، ومن ضمن تلك المستندات هي كالتالي:
- أن يتم تقديم الهوية الوطنية أو هوية الفرد المقيم التي تكون ذات المفعول الساري.
- يتم تعبئة النموذج الذي يخص طلب التمويل.
- تقديم تعريف الراتب لدى الموظف الحكومي السعودية على أن تكون مدته لا تزيد عن تسعون يوم.
- التعريف للراتب الذي يخص الموظف الحكومي لدى المقيم مدته لا تزيد عن 30 يوم.
- التعريف للراتب الذي يخص موظف القطاع الخاص على أن تكون مدته لا تزيد عن ثلاثون يوم.
- أن يتم تقديم كشف الحساب الذي يعمل على توضيح راتب الشخص آخر مدة ثلاثة أشهر.
- إرفاق شهادة مدد أجور لدى موظفي القطاعات الخاصة.
شروط الحصول على تمويل سريع وفوري
يوجد الكثير من الشروط التي من الواجب تواجدها لكي يحصل المواطن على التمويل الشخصي، وهي كالآتي:
- لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر سنة.
- ألا تقل مدة الخدمة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي عن شهر واحد، وعدد إثنى عشر شهر في القطاع الخاص، على أن يتم الاستثناء لموظف البنك والاتصالات تكون الفترة نحو ثلاثة أشهر.
- لا يقل الراتب عن ثلاثة آلاف ريال عند موظف القطاع الحكومية وحوالي 6 آلاف ريال عند موظف القطاع الخاص
مميزات التمويل الشخصي السريع
يتوافر في طلبك تمويل شخصي سريع العديد من المميزات، ومن ضمن هذه المميزات هي كالآتي:
- من الممكن إتمام مرحلة التمويل لكي يتم الحصول على قيمة تصل إلى مائة ألف ريال سعودي.
- يُتاح ذلك التمويل إلى الأشخاص السعوديين وأيضًا المقيمين بالمملكة العربية السعودية في كافة القطاعات.
- يكون هذا التمويل بغير كفيل وأيضًا بدون تحويل الراتب.
- التمويل يكون عن طريق الأقساط البسيطة والمريحة التي من الممكن الوصول إلى نحو خمس سنوات.
- يتم عن طريق الإجراءات السهلة والسريعة مع الموافقة بالشكل الفوري.
- هذا التمويل يكون متوافق تمامًا مع الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية.
- يمكن أن يقوم الفرد بسداد التمويل بالشكل المبكر في أي مدة.
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