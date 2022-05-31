خطوات طلب صرف مستحقات العائلة إلكترونيا توضحها التأمينات

خطوات طلب صرف مستحقات العائلة إلكترونيا وهو ماحددتة مؤسسة التأمينات الاجتماعية من متطلبات قيام أفراد عائلة وورثة المشترك أو المتقاعد المتوفى بصرف المستحقات التي تحق لهم إلكترونيا، ويستطيع ورثة المشترك أو المتقاعد المتوفي تقديم طلب صرف مستحقات المعاش إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة ديوان الهيئة أو مكاتبها، وفي وقت سابق كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن خدمة جديدة تساهم في الحفاظ على حقوق المتقاعدين، وبينت التأمينات الاجتماعية أن الخدمة الجديدة هي إخطار العودة للعمل حال العودة للعمل بعد التقاعد ودون الحاجة لمراجعة المؤسسة، كما ان المؤسسة وضحت أيضا خطوات الحصول على مستحقات ساند وغيرها، وتهتم التأمينات بكل ما يخص المستفيد من مستحقات أو طريقة الصرف وكذلك الحالات المستحقة.

إذا كان نصيب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً ، يرفع نصيبه إلى هذا القدر، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه العائدة أو المعاش المستحق للمشترك المتوفى أيهما أكثر دون إخلال بحكم الفقرة السابقة .

خطوات طلب صرف مستحقات العائلة إلكترونيا

تسجيل الدخول موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ثم اختيار أيقونة الخدمات. يتم الضغط على خيار خدمات الأفراد. بعد ذلك ألنقر على أيقونة وريث. الضغط علي صرف مستحقات أفراد العائلة. ثم مراجعة وقراءة كافة الشروط. ويلي ذلك الضغط علي التقديم علي الخدمة. إدخال وتعبئة البيانات المطلوبة في نموذج طلب صرف المستحقات. وأخيرا الضغط بالموافقة علي الإقرار وإرسال الطلب.

الحالات التي يستحق فيها أفراد العائلة المعاش

عند وفاة المشترك بعد تركه العمل وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرا أو مدة (60) شهرًا مع إضافة المدة المكمّلة لـ (120) شهرا.

عند وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو بسبب انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها.

وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.

والجدير بالذكر ان المستفيدين من المعاش هما الزوجة أو الزوجات وقت الوفاة، وتأخذ حكمها، المطلقة رجعياً إذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق، وأبناء المشترك المتوفى الذكور الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى يكملوا هذا السن ويُمدد إلى سن (26) سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية، وبنات المشترك المتوفى أياً كان عمرهن و حتى تاريخ زواجهن وكذلك أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته.