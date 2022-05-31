طريقة الاستعلام عن حالة الضمان بالسجل المدني..موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر

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موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد إيداع معاش الضمان والذي يكون نهاية كل شهر ميلادي، ما عدا إذا صادف الموعد يوم الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت وحينها يتم صرف الضمان إما قبلها بيوم أو بعدها بيوم، حيث ردت الوزارة على شكاوى تأخر الصرف لهذا الشهر للمستفيدين وقلت: ان عملية التحقق من الآيبان يستغرق وقت وذلك للمستفيدين المسجلين بعد التأكد من الأهلية وأن اسمائهم مٌدرجة في أهلية الضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال نتائج الأهلية التي تكون بعد مرور تسعة أشهر من تاريخ التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.
موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن صرف الضمان الاجتماعي من المقرر أن يتم الإيداع غداً يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يونيو 2022 م في حسابات المستفيدين، حيث يمكن الاستعلام عن حالة الضمان من خلال البوابة الإلكترونية مواعيد الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية.
طريقة الاستعلام عن حالة الضمان بالسجل المدني 1443
- الدخول عبر رابط وزارة الموارد البشرية (الاستعلام عن صرف الضمان).
- قم بكتابة رقم السجل المدني في الخانة المخصصة.
- يليها الرمز المكتوب امامك (رمز التحقق البشري).
- ثم الضغط على كلمة عرض.
خطوات إسناد التابعين في الضمان الاجتماعي المطور
صادف لـ مستفيدي الضمان الاجتماعي مشكلة نسيان واحد أو أكثر من التابعين، وفي هذا الصدد أوضحت الموارد البشرية أنه بإمكان المستفيد إضافة أكثر من منزل والتابعين له بشكل كامل، وهناك حل في حالة نسيان إضافة تابع وذلك من خلال الخطوات على النحو التالي:-
- يمكنك سحب الطلب من خلال خانة الطلب وسحب طلب التقديم وكتابة سبب سحبه، على أن يتم التقديم مرة أخرى بعد مرور 24 ساعة من تاريخ السحب.
- بعد ما تختار سبب السحب اضغط على كلمة “أخرى” ثم أكتب في الخانة إضافة التابعين بالمنزل.
- ثم يجب النقر على مربع صحة الكلام والتعهد.
- اضغط على قائمة تأكيد سحب الطلب، سوف تأتي رسالة تفيد أنه تم سحب الطلب بنجاح.
- بعد مرور 24 ساعة ادخل على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي مرة أخرى وقم بإعادة تقديم الطلب.
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