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الرياض - احمد صلاح - السعودية تصدر قرار جديد وصادم بمنع دخول جميع حاملي تأشيرات الزيارة إلى هذه المطارات في المملكة بدءا من هذا الموعد!

اصدرت الخطوط الجوية السعودية، قرار بمنع دخول كافة حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها المختلفة، إلى كل من مدينة جدة والمدينة المنورة وكذلك ينبع والطائف، وذلك اعتباراً من 10 ذي القعدة 1443هـ الموافق 9 يونيو 2022.

وكشفت أن هذا المنع سار حتى 10 ذي الحجة 1443هـ الموافق 9 يوليو 2022.

فيما اتاحت لجميع حاملي تأشيرات الزيارة بالتوجه إلى الرياض، مشترطة عدم إصدار تذاكر داخلية إلى كل من المدن المذكورة، مع وجود تذكرة ذهاب وعودة للراكب على أن تكون العودة من نفس محطة الوصول.