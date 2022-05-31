طريقة التسجيل في برنامج مساكن من المؤسسة العامة للتقاعد أهم الشروط المطلوبة له. حيث تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من المؤسسات والجهات التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين. كما تعتبر المؤسسة العامة للتقاعد واحدة من أهم وأكبر المؤسسات الحكومية التي تقدم المساعدات للمواطنين. حيث تقدم مؤسسة التقاعد العديد من الخدمات لفئة كبيرة جداً داخل مجتمع المملكة العربية السعودية حيث تختص بتقديم الخدمات للمتقاعدين بالمملكة. كما قامت المؤسسة بتقديم دعم جديد وهام لهذه اللذة وهو دعم مساكن من دار تمليكك. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التقديم والتسجيل في البرنامج وكذلك أهم الشروط المطلوبة للتسجيل. كما يمكنك التعرف أيضاً على مزايا برنامج مساكن الجديد من مؤسسة التقاعد وأهم الشروط المطلوبة وطريقة التسجيل.

طريقة التسجيل في برنامج مساكن من المؤسسة العامة للتقاعد

تعمل المؤسسة العامة للتقاعد على تقديم للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية يد العون لكي يتمكنوا من توفير احتياجاتهم المختلفة. كما تقدم المؤسسة خدماتها بوجه خاص إلى متقاعدي المملكة ممن تركوا وظيفتهم. حيث توفر لهم المؤسسة مصدر دخل يمكنهم من التغلب على ظروف الحياة الصعبة بعد التقاعد. كما إن المؤسسة لكي تتمكن من ذلك تقدم لهم العديد من برامج الدعم والتي يعتبر من أهمها برنامج مساكن. حيث يقدم البرنامج العديد من المزايا لمن يتمكن من التسجيل في البرنامج. ولكي يتمكن المستفيد من التسجيل في برنامج مساكن عليه إتباع مجموعة من الخطوات. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة دار التملك ثم الضغط على أيقونة قدم الآن ثم كتابة رقم الهوية الوطنية وكذلك رقم الهاتف وتاريخ الميلاد كما يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج الطلب وإرفاق جميع المستندات المطلوبة كما يجب سداد جميع الرسوم المطلوبة ثم الضغط على خيار إرسال الطلب

شروط التسجيل في البرنامج

هناك مجموعة من الشروط التي حددتها مؤسسة التقاعد في من يريد التسجيل في برنامج مساكن. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي: