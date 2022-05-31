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عمر شويل - جدة ليش ما نزل الضمان اليوم من ابرز الأسئلة التي تداولتها أوساط مستفيدي الضمان المطور اليوم بالمملكة، وذلك عد أن عودت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيدي الضمان المطور أن يتم الصرف والإيداع في اليوم الأول من الشهر الهجري، وتقوم الوزارة بإتاحة الرد على المواطنين على رقم الضمان الاجتماعي الموحد لمعرفة الموعد المحدد المقرر أن ينزل فيه راتب الضمان الجديد لشهر ذي القعدة 1443.

“ليش ما نزل الضمان اليوم” سحب تأدية الضمان sbis.hrsd.gov.sa الإيداع بالراجحي ورقم الضمان الموحد

معاشات الضمان الاجتماعي

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تم سحب التأدية لمعاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي ومتبقي فقط الإيداع بداية يوم الأربعاء#الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/WIBa8JdG35 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) معاشات الضمان الاجتماعي

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تم سحب التأدية لمعاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي ومتبقي فقط الإيداع بداية يوم الأربعاء#الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/WIBa8JdG35 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) May 30, 2022

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد اليوم الأول من الشهر الهجري يوم نزول الراتب في بنوك الضمان بالمملكة، على أن يقوم المستفيدين بتسلم الراتب في خلال ايام قليلة من المصارف حسب الترتيب والنظام، حد اقصى خمسة أيام، ويتابع المصرف الأول للضمان بالمملكة الراجحي صرف الرواتب لجميع المؤهلين حديثا وجميع المستفيدين من قبل، ويكون تأخير الصرف شهريا عن اليوم الأول بسبب أيام العطلة أو تأخير عابر، وقد قامت الوزارة بالرد على التأخير الذي حدث اليوم.

تفسير تأخر صرف راتب الضمان هذا الشهر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تقوم الوزارة شهريا بالإعلان عن الموعد المقرر فيه صرف راتب الضمان، وذلك قبل موعد الصرف بعدة أيام، وقد قامت الوزارة بإعلان موعد الصرف من قبل، حيث أقرت الثاني من ذي القعدة 1443 موعد بداية صرف راتب المستفيدين من الضمان المطور بالمصارف، وقد تم بالفعل الانتهاء من سحب التأدية ويتم إيداع المعاشات والرواتب في المصارف الأربعاء 2 ذي القعدة الموافق الأول من يونيو 2022.

ويكون على المسجلين في الضمان للمرة الأولى انتظار الباحث الاجتماعي ليقوم بزيارتهم قبل موعد القبول بأسبوعين، وذلك للتأكد من حالة صاحب الطلب، بينما يكون على المطلقة أو الارملة التوجه لأحد مراكز الضمان لعمل استثناء لها من راتب الزوج، على أن يتم الانتهاء التام من أمر الاستثناء في خلال ثمانية اشهر، ويتم شمولها براتب الضمان فيما بعد.

أرقام هواتف اتصال الضمان بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911.

رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988.

صندوق البريد: 12484.

الرمز البريدي: 11157.

الاتصال على الرقم المجاني 8001222777

الاتصال على الرقم المباشر 0112915588.

الاتصال على الرقم 2033333.

الاتصال على الرقم 0802007200.

الاستعلام عن نزول الراتب في حسابي الضماني