موعد نزول المساعدة المقطوعة 1443هـ والاستعلام عنها برابط مباشر

يبحث الملايين من السعوديين عن موعد نزول المساعدة المقطوعة 1443هـ، والتي تعتبر من أهم البرامج السعودية التي قدمت الدعم المالي للمواطنين السعوديين خلال الأعوام الماضية، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ عدة أشهر بتعديل نظام الضمان الاجتماعي القديم لمعالجة القصور الذي يوجد به، وتم تغيير أسمه وأصبح نظام الضمان الاجتماعي المطور، ويأمل الكثيرين من مستفيدي المساعدات المقطوعة، بأن تقوم الحكومة السعودية بإصدار دفعه جديدة من هذه المساعدات بعد تقوم صرفها لأكثر من ثلاث أعوام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على موعد صدور المساعدة المقطوعة 1443هـ.

موعد نزول المساعدة المقطوعة 1443هـ

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مقطوعة الضمان الاجتماعي لا ترتبط بوقت معين عند صدورها لأنها إعانات ليست شهرية، ولكنها تصدر على فترات متفاوتة وغير محددة، حيث يصدر بها مرسوم ملكي أو أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

شروط المساعدات المقطوعة

هناك عدة شروط تم تحديديها للحصول على المساعدة المقطوعة 1443هـ وهى كما يأتي:-

أن يكون المواطنين المتقدمين للحصول عليها سعوديين الجنسية.

تم استثناء بعض الفئات من شرط الجنسية مثل المرأة الأرملة أو المطلقة التي لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية.

قامت أيضًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستثناء أصحاب بطاقات التنقل من شرط الجنسية.

باستثناء أصحاب بطاقات التنقل من شرط الجنسية. لا يزيد الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدمين عن الحد المانع للصرف.

الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، كما يبلغ الحد الأدنى 10400 ريال سعودي.

لا يكون لدى الشخص الذي يرغب في الحصول على المساعدات المقطوعة أي أراضي زراعية أو أملاك عقارية أو سجل تجاري.

أي أراضي زراعية أو أملاك عقارية أو سجل تجاري. تمنح مرة كل عام إذا كان الشخص المتقدم من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وليس له دخل آخر ثابت.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443هـ

هناك بعض الخطوات التي يجب أن نتبعها عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-