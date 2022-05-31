خدمة إسناد التابعين بالضمان الاجتماعي المطور 1443

خدمة إسناد التابعين بالضمان، حيث قد يتغاضى عدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، عن التوجه إلى إسناد شخص واحد أو أكثر من التابعين له، وهي أحد الأمور الاستعلامية التي يبحث عنها عدد كبير من مواطني المملكة من المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، من أجل إيجاد حل لمشكلة إسناد التابعين في الضمان الاجتماعي المطور، ومع ذلك يمكن بكل سهولة أن يتم تعديل كافة البيانات والعمل علي إضافة التابعين المشمولين بالمنزل، علي أن يتم ذلك وفق بعض الخطوات الإلكترونية عبر منصة الضمان الاجتماعي الخاصة بوزارة الموارد البشرية، وسوف نوضح لكم خطوات تنفيذ خدمة إسناد التابعين بالضمان.

خدمة إسناد التابعين بالضمان

يتوفر لجميع الأفراد المتقدمين إمكانية أن يتم إنشاء ما يزيد عن منزل ثم العمل علي إضافة كل تابع داخل المنزل الذي يكون منتمي إليه بطريقة متكاملة، ولكن إذا تم نسيان إضافة أي من أفراد التابعين، فيمكن أن يتم النظر لحل هذه المشكلة من خلال تنفيذ الخطوات التالية حتى يتم حل المشكلة بشكل سليم:

يجب أن يتم سحب الطلب الذي تم تقديمه، مع إعادة تقديمه مرة أخرى بعد أن تمر فترة زمنية 24 ساعة من الوقت الخاص بسحب الطلب، وذلك عبر الدخول علي بوابة الضمان بواسطة الدخول على تبويب (الطلب) والنقر علي (سحب طلب التقديم) ثم توضيح سبب السحب من خلال كتابة ذلك في خانة الملاحظات.

عند تحديد سبب السحب يتم الضغط على تبويب (أخرى) وفي خانة السبب يتم كتابة (إضافة التابعين بالمنزل)، والنقر على التعهد بصحة ما تم تسجيله، ثم الضغط على تأكيد (سحب الطلب)، بعد سوف يتم إرسال رسالة تفيد بنجاح السحب الخاص بالطلب.

بعد ذلك، يجب الدخول لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد مرور أربع وعشرون ساعة، ويتم إعادة الطلب وإضافة التابعين في المنزل ثم التأكيد على تنفيذ الأمر.

موعد صرف الضمان المطور

من المقرر أن يتم صرف قيمة الضمان المطور في بداية كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، وقد وضحت وزارة الموارد البشرية بأن مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين سابقاً والذين قاموا بالتسجيل في الضمان المطور سوف يتم إدراجهم من ضمن دورة الأهلية الخاصة بالضمان المطور بعد مرور تسعة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب.