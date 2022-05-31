نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على تصريح الحج 1443 للمواطنين والمقيمين موقع وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa في المقال التالي
مع دخولنا لشهر ذو القعدة بدأ إجراءات الحج من قبل السلطات السعودية، واليوم يتم البحث عن رابط الحصول على تصريح الحج للمواطنين السعوديون، والمقيمين داخل المملكة من الجنسيات المسلمة، من أجل الدخول والحصول على التصريح المطلوب، حتى يتمكنوا من دخول العاصمة المقدسة، بعد أن أعلنت السلطات الأمنية السعودية، أنه لن يستطيع أي مواطن أو مقيم من الدخول لمكة دون أن يكون معه تصريح بالدخول، أو إقامة سارية المفعول في مكة المكرمة.
سنقدم لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني خطوات حجز تصريح الحج، سواء للمواطن أو المقيم وما هي المستندات الواجب رفعها على موقع وزارة الحج، لإستخراج التصريح حتى يتمكن المواطنون من الدخول على رابط التسجيل للحج، عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وإتمام عملية التسجيل، تعمل السلطات في المملكة على تقديم كافة إجراءات الحج إلكترونياً في الفترة الأخيرة، للاستفادة من القاعدة التكنولوجية الهائلة لدى المملكة.
رابط الحصول على تصريح الحج للسعوديون
- الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” الاسم ورقم الهوية الوطنية”.
- النقر على أيقونة الخدمات والحجز ثم أنقر على أيقونة طلب حجز.
- ملء البيانات المطلوبة في أستمارة الحجز الإلكترونية وهي اسم المدينة البرنامج الخاص بالحجز.
- مراجعة كافة البيانات التي تم تسجيلها والتأكد من دقتها ثم الضغط على إرسال ليتم الحجز بنجاح.
خطوات الحصول على تصريح الحج للمقيمين
نفس الخطوات السابق ذكرها للمواطن السعودي، الاختلاف في تسجيل بدلاً من تسجيل رقم الهوية للمواطن السعودي، المقيم يسجل رقم الإقامة، وفي حالة أن كانت الحاج أنثى يجب تحديد صلة القرابة للمحرم، وقم هويته أو إقامته للمقيم.
شروط أستخراج تصريح الحج للمقيمين
- يشترط وفق ضوابط وزارة الحج هذا العام أن لا يزيد سن الحجاج عن 65 عام.
- تقديم المستندات التي تأكد أخذ المتقدم جميع اللقاحات والتطعيمات المقررة ضد فيروس كورونا.
- تقديم ما يفيد إجراء فحص كورونا قبل السفر إلي المملكة بثلاث أيام وتكون النتيجة سلبية.
- الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وتعليمات السلطات السعودية.
- الالتزام بدفع قيمة استخراج تصريح الحج خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام من تاريخ الحجز من أجل أستخراج التصريح وطباعته.
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