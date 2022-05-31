منصة قوي أعمال | خدمة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة

منصة قوي أعمال، حيث تعد هذه المنصة من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث تعد منصة قوى من المنصات التي تعمل علي توفير خدمات تتيح لكل فرد إنجاز كافة الخدمات التي ترتبط بالعمل داخل المملكة بكل بسهولة وعبر أتمتة كاملة، ويعد توفير الخدمات بمنصة قوى تهدف إلى تحسين وتعزيز التحول الرقمي، والعمل علي تبسيط وتسهيل الخدمات، وسرعة اتخاذ القرار في أي وقت، والعمل علي زيادة مستوى الشفافية، بما يحقق من زيادة الجودة وتحسين تجربة كل مستفيد بأداء الخدمات إلكترونيا في أي وقت عبر المنصة، وسوف نوفر لكم رابط منصة قوي أعمال.

منصة قوي أعمال

يستطيع أي مستفيد أن يستفيد من خدمات منصة قوي أعمال من خلال تسجيل دخول منصة قوي بالحساب الشخصي الخاص به، ويتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلكترونيا لرابط المنصة التالي/ منصة قوي.

يجب النقر علي أيقونة (تسجيل دخول) بأعلي صفحة الموقع.

تطلب المنصة إدخال رقم الهوية أو البريد الإلكتروني في المكان المحدد لذلك.

كتابة كلمة المرور في المكان المحدد له.

ثم النقر علي تسجيل دخول المنصة.

تقوم المنصة بتحويل المستخدم لصفحة خدمات المنصة والتي من خلالها يستطيع أي فرد أن يقوم باستخدام أي خدمة من خدمات منصة قوي بشكل إلكتروني سريع في أي وقت علي مدار اليوم.

خدمة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة

يستطيع أي موظف أو عامل في المملكة العربية السعودية أن يعمل إلكترونيا بمنصة قوي علي حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به، حيث تعد تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق أي موظف على رب العمل في حالة إذا تم الانتهاء من تأدية العلاقة التعاقدية بين الطرفين، هذا وقد أوجب المُشَرِع السعودي بأن يقوم صاحب العمل بدفع قيمة مالية للموظف عند انتهاء العقد المبرم للعمل، سواءً كان ذلك بعقد عمل محدد المدة أو بعقد عمل غير محدد المدة، وذلك فقد وفرنا لكم طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة، والتعرف أيضاً علي موعد استحقاق المكافأة، و كيف يمكن حسابها وفق قواعد نظام العمل السعودي، علي أن يتم حساب المكافأة بهذه الخدمة: