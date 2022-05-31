نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقم المجاني لمصرف الراجحي وخدمات الراجحي للجوال وطريقة التسجيل بالخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرقم المجاني لمصرف الراجحي وخدمات بنك الراجحي للجوال، قام بنك الراجحي بإصدار خدمة جديدة لعملائه، وهو تطبيق من علي الهاتف يسهل علي العملاء القيام بجميع العمليات المصرفية من المنزل بدون الحاجة إلي الذهاب وزيارة فرع البنك، وجاء هذا لمواكبة التطورات التكنولوجية التي تحدث في العالم الخارجي، ويمكننا التطبيق الاستفادة من جميع الخدمات البنكية مثل فتح حساب، أو تحويل مبلغ من حساب إلي أخر، أو شراء الشهادات الاستثمارية وغيرها العديد والعديد من العمليات البنكية المختلفة، وفي هذا المقال سنوضح لكم رقم بنك الراجحي المجاني ومميزات هذا التطبيق .

الرقم المجاني لمصرف الراجحي للجوال الجديد وخدمات بنك الراجحي للجوال أولا رقم الراجحي الجديد للجوال

قام بنك الراجحي بتقديم خدمة تطبيق الجوال لتوفير للعميل العديد من المتطلبات التي تحتاج لكثير من الوقت والمجهود والتعب عند الذهاب لزيارة فرع البنك والقيام بها من هناك، كما قام بنك الراجحي بتزويد هذه الخدمة بإمكانية الرد في أي وقت في اليوم، وفي أي مكان .

وقام بنك الراجحي أيضا بوضع رقم جوال ساخن له ليتمكن من لديهم أمور أو أسئلة مستعجلة من الاتصال ومعرفة كل ما يريدون الاستفسار عنه ورقم بنك الراجحي هو رقم جديد مجاني قام بوضع بنك الراجحي حديثا 966920003344+

الرقم المجاني لبنك الراجحي وأهم المميزات التي يتميز بها تطبيق الراجحي للجوال والعمليات التي يمكن الحصول عليها من خلال التطبيق

ولهذا التطبيق العديد من المميزات ويمكنه القيام بالعديد من الأمور ومن أهمهم :

يمكن من خلال هذا التطبيق إجراء العمليات المصرفية عن طريق الجوال .

يمكن إجراء العمليات المصرفية من خلال التطبيق سواء كنت بداخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

الخدمة متاحة علي مدار الساعة طول 365 يوما في السنة .

تستطيع من خلال التطبيق الإطلاع علي حساباتك بكل تفاصيلها .

تتمكن عن طريق التطبيق من سداد أي فواتير حكومية كانت أو خدمات عامة.

يمكنه سداد المبالغ المستحقة علي البطاقة الائتمانية دون اللجوء للذهاب إلي الفرع .

تستطيع من خلاله تفعيل أو إلغاء البطاقة الائتمانية الخاصة بك .

يمكن من خلال التطبيق التحدث إلي مندوب أو حتي مدير خدمة العملاء وانت في مكانك .

يمكنك الاستفسار من خلاله عن أقساط تمويلك وتنفيذ السداد المبكر .

يمكنك أيضا من خلال التطبيق شراء بطاقات الاتصالات السعودية . كما يمكنك التعرف أيضاً على التمويل الجديد من الراجحي 2021 تعرف أهم مميزات التمويل وأنواعه وطريقة التقديم للحصول عليه.

طريقة التسجيل في خدمة الراجحي للجوال وأهم الخطوات المطلوبة للحصول علي خدمات بنك

كما يمكننا أيضاً عرض الخطوات المطلوبة لكي يتمكن عميل الراجحي من الحصول على خدماته كما يلي:

أولا يجب تحميل خدمة الراجحي موبايل وذلك من خلال استخدام كلمة بحث الراجحي .

ثم يجب النقر علي كلمة اضغط هنا ثم متابعة الخطوات التي يقدمها الموقع .

ثم إدخال كلمة المستخدم والرقم السري وينبغي الانتباه لأنه يرسل رمز التأكيد لمرة واحدة . كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض الشباب من الراجحي 1443 تعرف على مميزاته والشروط المطلوبة للحصول عليه.

طريقة التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي لبنك الراجحي للحصول على خدمات بنك الراجحي للجوال بسهولة

أولا الاتصال بالرقم الموحد الجديد لبنك الراجحي من خلال رقم هاتفه المسجل في البنك.

ثم اختيار الخدمات الأخرى من خلال الرقم 0

وبعدها التسجيل في الهاتف من خلال الرقم 3

ثم اختيار خدمة التسجيل بخدمة الهاتف المصرفي من خلال الرقم 1

ثم تسجيل رقم بطاقة الصراف الخاصة بك.

إدخال أخر سبع أرقام من حسابك.

وبعد ذلك يجب كتابة الرقم السريويكون عابرة عن أربع أرقام متسلسلة، عير متشابهة، ولا يبدأ برقم 0 أو 1، ويكون مختلف عن الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف، ولا يعبر عن تاريخ، تعرف أيضا على خطوات طلب إعفاء من بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة

رقم بنك الراجحي للعملاء المميزين

حيث إنه كما ذكرنا رقم الراجحي المجاني لمختلف العملاء وكذلك العمليات التي يمكن القيام بها عن طريقة وطريقة التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي. يمكننا أيضاً عرض الرقم الخاص بعملاء بنك الراجحي المميزين. كما يلي:

أنواع القروض التي يقدمها مصرف الراجحي

يقدم بنك الراجحي لعملائه الكثير من الخدمات والمساعدات التي من أهمها القروض كما يقدم أشكال عديدة من التمويل. لكي تتناسب هذه القروض مع مختلف احتياجات المواطنين وكذلك الفئات العمرية. ويمكننا عرض أهم هذه القروض كما يلي: