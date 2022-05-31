نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور دفعة مايو sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الموعد الخاص بصرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو الجاري كما قامت بوضع شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للأفراد من ضمنها أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم وهو الشرط الأهم.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمد فترة التسجيل بدلا من شهر مايو الحالي حتى يوم 30/10/2022 حتى يتم الإتاحة للجميع من التسجيل بالنظام المطور للضمان الاجتماعي، وهذا الضمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل المملكة لمواجهة مصاعب ومتطلبات الحياة اليومية ويتيح هذا النظام التحويل من البطالة إلى العمالة.

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتحديد الموعد الخاص بصرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو الجاري فقد حددت الصرف بتاريخ الثلاثاء الموافق 31 لشهر مايو 2022 حيث يكون موعد الصرف بآخر الشهر الجاري، حيث يتوافق هذا التاريخ الفاتح من شهر ذي القعدة 1443 هجرية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

فسوف نوضح لكم أهم شروط الحصول على مبلغ الضمان الاجتماعي المطور وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يمنح للمرأة الأرملة أو المطلقة وهي غير سعودية وتكون زوجة لمواطن سعودي، ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية، حيث تقيم هي والأبناء بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، ومن ناحية أخرى يجب أن تمتلك إقامة مفعلة وسارية.

أما في حالة إذا كانت المرأة سعودية ولكن أرملة أو مطلقة من رجل غير سعودي، ولكن لا بد أن تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم، وتقدم وثيقة الزواج بشكل رسمي.

ويقدم أيضاً للمطلقة وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل الذين لديهم أيتام حيث لديهم إقامة سارية ومستديمة في المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بتأكيد أهمية عمل حساب والتسجيل بالموقع الخاص بهم حتى يتم الحصول على المعاش فيجب اتباع الخطوات الآتية: