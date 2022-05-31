نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حقيقة أخبار” موعد نزول الضمان الاجتماعي “الدفعة الجديدة” sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد نزول الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، حيث زاد فضول المواطنين والمواطنات عن معرفة موعد نزول الضمان المطور في حساباتهم البنكية وخاصة أنه تم سحب التأدية اليوم، وينتظرون الحصول على رواتبهم خلال يوم الغد، وسنتابع معكم في هذا المقال كيف تتأكدون من الراتب قبل نزوله في الحساب، وكيف في حالة اذا حصلت على راتب أقل من الذي تستحقه أنت وأسرتك تحصل على حقك مرة أخرى، وهذا ما سنتابعه معكم بالتفصيل المختصر المفيد هنا في هذا المقال، فتابعوا معنا في ثقفني.

هل نزل الضمان اليوم

ويتساءل الكثير من الأشخاص هذا السؤال والذي وصلنا في العديد من التعليقات، وهذا من حقكم حيث إننا نعمل على إيصال المعلومة الصحيحة دوما، حيث يتسائل المواطنون هل نزل الضمان اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022؟.

موعد نزول الضمان الاجتماعي

والإجابة هي لا لم يتم إيداع الضمان اليوم، ولكن سيتم بدء الإيداع بدءا من يوم الغد الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022 ميلادية، والموافق هجريا اليوم الثاني من ذي القعدة للعام 1443.

معاشات الضمان الاجتماعي

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تم سحب التأدية لمعاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي ومتبقي فقط الإيداع بداية يوم الأربعاء#الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/WIBa8JdG35 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) معاشات الضمان الاجتماعي

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تم سحب التأدية لمعاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي ومتبقي فقط الإيداع بداية يوم الأربعاء#الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/WIBa8JdG35 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) May 30, 2022

وقد نزلت نتائج الأهلية الخاصة بعدد كبيرة من الأفراد اوالأسر المقدمين على الضمان المطور، سواء كانوا مستفيدين من نظام الضمان القديم أو لا، وهذا ما تابعناه بشكل مفصل في أهلية الضمان شهر شوال 1443.

كيف اتأكد ان راتب الضمان المطور هذا الشهر صحيح

وهناك طريقة تعرفنا عليها على كيفية حساب الراتب المستحق في الضمان المطور، وهذه الطريقة تابعناها معكم في مقال حاسبة الضمان المطور، حيث إنه من المفترض أن يكون الراتب الذي ستحسبه قريب من الراتب الذي ستحصل عليه، ويمكنك التأكد من الراتب الذي ستحصل عليه عبر هذه الخطوات: