نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج أهلية حساب المواطن يونيو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمر برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم المالي للمستفيدين علي مدار 55 شهر ، وعبر الصفحة الرسمية لمنصة حساب المواطن علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، تم الإعلان عن صدور نتائج أهلية الدفعة رقم 55 من دعم حساب المواطن وذلك لمستحقي الدعم عن شهر ذو القعدة 1443 هـ ، والتي توافق دعم شهر ذو القعدة 1443 هـ ، ومن خلال مقالنا اليوم عن نتائج أهلية حساب المواطن يونيو 2022 ، نقدم لكم طريقة الاستعلام عن استحقاق المستفيدين لنزول دعم شهر يونيو ، وخطوات تقديم طلب اعتراض ، كما سنتعرف بالتفاصيل علي طريقة استخدام الحاسبة التقديرية للتعرف علي استحقاقك. نتائج أهلية حساب المواطن يونيو 2022 أعلن صدرت نتائج الأهلية للدورة 55 (شهر يونيو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAE9Zye pic.twitter.com/qLfk1Ejqpz — حساب المواطن (@citizenaccount) May 19, 2022 من الدعم والمخصصة لشهر يونيو 2022 : الدفعة الحالية هي رقم 55 من الدعم المالي للمستفيدين والتابعين.

اجمالي ما تم تقديمه من دعم مالي حتي الدفعة 44 لشهر مايو هو : 118 مليار ريال سعودي.

مجمل مبالغ الأثر الرجعي حتي الدفعة السابقة شوال 1443 هـ يعادل : 1.027 مليار ريال.

يمكن الاطلاع علي حالة الاستحقاق للدفعة الجديدة عبر رابط منصة حساب المواطن https://ca.gov.sa.

في حال كانت حالة الطلب غير مؤهل أو أحد التابعين غير مؤهل ستظهر لك الأسباب.

يمكن المراجعة أو تحديث البيانات ليتم إعادة الاستحقاق. من الدعم والمخصصة لشهر يونيو 2022 : من خلال الفقرة التالية سنتعرف علي خطوات تقديم اعتراض علي نتائج أهلية حساب المواطن. اعتراض نتيجة الأهلية لحساب المواطن إن كانت حالة طلبك في الاستعلام “غير مؤهل” ، عندها يمكن تقديم طلب الاعتراض على قرار عدم الأهلية كالآتي : الدخول لصفحة المستخدم من رابط موقع حساب المواطن. نختار ايقونة دراسة الأهلية كما بالصورة المرفقة حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض. نستعرض أسباب عدم الأهلية للمستفيد أو التابع من أسفل الصفحة جهة اليسار نضغط علي تقديم اعتراض بعد تصحيح السبب ظهر لك. تقديم طلب اعتراض الأهلية ويتيح برنامج حساب المواطن إمكانية متابعة طلب الاعتراض على نتيجة الأهلية. حاسبة الاستحقاق حساب المواطن يقدم برنامج حساب المواطن للمستفيدين خدمة الحاسبة التقديرية للتعرف علي قيمة الاستحقاق ويتم استخدامها كالآتي : الدخول إلي رابط بوابة حساب المواطن. الضغط علي أيقونة الحاسبة التقديرية. تقوم بتحديد حالتك من الخيارات كما هو موضح بالصورة. أخيراً تضغط علي أحسب.

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