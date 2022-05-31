نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار حملات الحج لحجاج للمقيمين في الداخل 1443 وكيفية الحجز في حملات الحج في المقال التالي
أسعار حملات الحج لحجاج الداخل والمقيمين 1443، من أهم وأكثر الموضوعات التي يبحث عنها الملايين من المواطنين السعوديين و المقيمين في المملكة بشكل مستمر وجميع المسلمين من جميع أنحاء العالم عن حملات الحج واسعار الحملات، وهذا مع اقتراب موسم الحج يبدأ جميع المسلمين بالبحث عن كل ما يتعلق بموسم الحج لهذا العام 1443، لذلك بدأ عدد كبير جداً من الشركات التي تقدم حملات الحج بتحديد أسعار الحج والاستعداد للموسم، وتختلف اسعار الحج من شركة إلى الأخرى ولذلك سنقدم لكم اسعار حملات الحج لحجاج الداخل والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
أسعار حملات الحج لحجاج للمقيمين في الداخل 1443
هناك الكثير من المواطنين الذين يتساءلون عن أسعار الحج لهذا العام 1443 وهذا مع اقتراب موسم الحج الذي يفصلنا عن بدء موسم الحج قرابة شهر ليبدأ موسم الحج، ولذلك يسارع جميع الحجاج لهذا العام بالبحث عن أسعار الحج للتقديم على الحجز والتقديم، واسعار الحج هي:
- سعر حملة الحج المقدمة من باقة ضيافة الحج للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية 1443 يبلغ سعرها 12113 ريال سعودي.
- يبلغ سعر حملة الحج المقدمة في باقة للمخيمات للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية بسعر 14381 ريال سعودي.
- سعر حملة الحج المقدمة من في باقة الضيافة في أبراج الحج لهذا العام 1443 للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية بسعر 3560 ريال سعودي.
طريقة الحجز في حملات الحج لحجاج الداخل 1443
هناك عدد كبير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يتساءلون عن طريقة حجز مقعد في حملات الحج لهذا العام 1443، حيث وضحت وزارة الحج والعمرة السعودية على أن الحجز في حملات الحج سيكون إلكترونيا عبر بوابة مسار الإلكترونية التابع للوزارة، ويمكنك حجز مقعد بالخطوات التالية وهي:
- على المتقدم التوجه إلى بوابة مسار الإلكترونية الرسمية.
- ثم قم بالضغط على أيقونة بدء الخدمة.
- قم بالنقر على حجز الخدمات من القائمة الرئيسية.
- ثم النقر على أيقونة طلب الحجز.
- قم بتحديد عدد الحجاج، والمدينة التي يسكن فيها المتقدم.
- ثم قم بتحديد حملة الحجز التي تريد حجزها.
- قم بتسجيل البيانات المطلوبة من الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال.
- ثم قم بالدخول إلى نظام سداد الإلكتروني.
- قم بدفع رسوم الحجز.
- ثم قم بالحصول على تصريح الحج.
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