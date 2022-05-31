نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل لحجاج الداخل 1443 بوابة المسار الإلكتروني localhaj.gov.sa الموعد وألية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العد التنازلي للتقديم لموسم الحج لحجاج الداخل من السعوديون والمقيمون داخل المملكة، والآن يتم تجهيز رابط التسجيل لحجاج الداخل 1443، حتى يكون جاهز للدخول عليه بالتزامن مع إعلان وزارة الحج بدأ التسجيل الإلكتروني، صرح السيد رئيس مجلس الإدارة المكلف للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، السيد الدكتور / ساعد الجهني، أنه سيكون مع مطلع الأسبوع القادم، وقال أن التقديم عبر رابط المسار الإلكتروني كما كان في الموسم الماضي، ومن خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم ألية التسجيل الإلكترونية بالتفاصيل، والموعد وكافة إجراءات التسجيل فتابعونا.

فيديو | رئيس مجلس الإدارة المكلف للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل د.ساعد الجهني: المتوقع انطلاق حجوزات حجاج الداخل الأسبوع القادم وسيكون هناك وجبات طازجة للحجاج#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/tM5PXBb0Ut — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | رئيس مجلس الإدارة المكلف للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل د.ساعد الجهني:



المتوقع انطلاق حجوزات حجاج الداخل الأسبوع القادم وسيكون هناك وجبات طازجة للحجاج#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/tM5PXBb0Ut — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2022

رابط التسجيل لحجاج الداخل 1443

الدخول على موقع المسار الإلكتروني localhaj.gov.sa .

. النقر على أيقونة تسجيل الرغبة في الحج من الصفحة الرئيسية.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للمتقدم السعودي / المقيم.

تحديد باقة الحج التي ترغب في حجزها.

طباعة الحجز وانتظار إصدار تصريح الحج حتى يتم سداد قيمة الحج إلكترونياً.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

هو الرابط الإلكتروني الرسمي للتسجيل والذي من خلاله سوف يتم أستقبال طلبات حجاج الداخل، وكذالك يمكن من خلال الموقع الإستعلام الإلكتروني عن تصريح الحج هل صدر أم لا، عبر أتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط المسار الإلكتروني. ثم النقر على الاستعلام عن الطلب. تسجيل البيانات المطلوبة للاستعلام” رقم الهوية/ رقم طلب الحجز/ رقم الإقامة للوافدين/الرمز المرئي”. الضغط على إرسال الطلب لتظهر نتيجة الطلب على الفور.

خطوات الاستعلام عن تصريح الحج عبر أبشر

الدخول على رابط موقع أبشر absher.sa. الضغط على أيقونة أبشر أفراد. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع من اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على ألاستعلام الإلكتروني وتحديد الجوازات. ثم النقر على الاستعلام عن أحقية القيام بالحج. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة مجدداً ثم أضغط عرض النتيجة لتظهر كافة المعلومات عن تصريح الحج.

موعد التسجيل لحجاج الداخل

تؤكد #وزارة_الحج_والعمرة أنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحجّ عام 1443هـ ستعلن قريبًا، عبر موقع الوزارة الرسمي:https://t.co/81uKNBroBb وتأمل الوزارة من عموم الراغبين في الحجّ من داخل المملكة؛ عدم التعامل مع أيّ مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه. — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) تؤكد #وزارة_الحج_والعمرة أنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحجّ عام 1443هـ ستعلن قريبًا، عبر موقع الوزارة الرسمي:https://t.co/81uKNBroBb



وتأمل الوزارة من عموم الراغبين في الحجّ من داخل المملكة؛ عدم التعامل مع أيّ مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه. — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 6, 2022

كما أعلن الدكتور سعد الجهني فأن رابط التسجيل لحجاج الداخل، سوف يفعل بداية من الأسبوع القادم ولكن لم يحدد موعد رسمي ونهائي لبداية التقديم حتى اللحظة، ونحن نتابع موقع الوزارة بين اللحظة والأخرى لمعرفة وقت التسجيل، وتقديمه لمتابعي موقع ثقفني داخل المملكة سواء للمواطنين السعوديون أو المقيمين.