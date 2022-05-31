20,000 ريال بالتقسيط بدون موافقة الكفيل بموافقة فورية بدون رسوم لدى اليسر للتمويل

20,000 ريال سعودي متاح لجميع العاملين في القطاع المختلفة بالمملكة من خلال أفضل الشركات التمويلية بالسعودية وهي شركة اليسر للإجارة والتمويل التي حصلت على ثقة الكثير من المواطنين السعوديين وغير السعوديين في أراضي السعودية حيث وفرت لجميع العملاء من مختلف الجنسيات بالمملكة الخدمات والمزايا التمويلية التي يبحث عنها بسهولة كذلك بشروط وضوابط ميسرة للجميع حيث أمتاز التمويل الشخصي بالسيولة النقدية من 2 ألف ريال سعودي حتى 20 ألف ريال سعودي كما وفرت التقديم على التمويل من خلال الموقع الرسمي بالشركة بدون الذهاب في البداية إلى مقر شركة اليسر للتمويل ويريد العميل السعودي أو المقيم التقديم على تلك القرض من أجل الحصول على تمويل بموافقة فورية بدون موافقة الكفيل وبدون رسوم إدارية حتى عشرون ألف ريال سعودي بالتقسيط الشهري لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات بعد تطابق الشروط الواجبة للتمويل الشخصي الأصغر من خلال شركة اليسر للتمويل في السعودية.

الشروط اللازمة للحصول على تمويل بموافقة فورية لدى شركة اليسر

شركة اليسر للتمويل أتاحت التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية بفترة سداد مرنة حتى ستة وثلاثون شهر بدون الحاجة إلى كفيل غارم بشرط توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل المعلن بالشركة في السعودية وسوف نشرح لكم اليوم أهم الشروط التي تطلبها شركة اليسر عند طلب التمويل الشخصي الأصغر من الموقع الرسمي التابع له كالتالي بكل التفاصيل المتاحة:

يشترط التمويل الأصغر أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام على الأقل بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

شركة اليسر للإجارة والتمويل تطلب أن يكون الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني حتى 60 عام ماعدا القطاع العسكري حتى سن التقاعد.

كذلك يطلب التمويل الشخصي الأصغر دخل ثابت يبدأ من 5000 ريال سعودي للموافقة على تمويل شركة اليسر.

كذلك شركة اليسر للإجارة والتمويل تطلب توفير فترة خدمة عمل تبدأ من 3 أشهر على الأقل بدون شرط جهة العمل بالسعودية.

أهم مزايا قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة