تعرف الآن على حقيقة الأمر هل المتاحف والمطاعم ضمن أعمال برنامج التخصيص ضمن رؤية2030

هل المتاحف والمطاعم ضمن أعمال برنامج التخصيص، سؤال يتم تداولة بشكل كبير من الجميع، تحرص المملكة العربية السعودية دائما على تقديم المشروعات التي تعمل على زيادة وتنمية الوضع الاقتصادي لتعم الفائدة على الجميع، وتم أطلاق برنامج يسمى بالخصصة او برنامج التخصيص في المملكة العربية السعودية منذ عام 20218، اصبح البعض يتساءل هل تلك المشروع يضمن الكافيهات.

برنامج التخصيص بالسعودية، هل ستضمن تخصيص الكافيهات وما هي اهم المشروعات التي يضمنها سوف نوضح لكم ذلك من خلال مقالنا الآن من خلال موقع ثقفنى ليتضح الأمر ويعلم الجميع ما هو المقصود بالخصخصة وما هى أهداف برنامج التخصيص وفقا لروية 2030.

برنامج التخصيص بالسعودية رؤية 2030

تهدف المملكة العربية السعودية دائما على تنشيط وادارة العجلة الاقتصادية لذلك منذ أن تم أطلاق البرنامج في عام 2018 وكان الهدف الأساسي هو ان يتم تحديد بعض القطاعات والاصوال الحكومية التي يمكن أن تخضع إلى برنامج التخصيص ليتم تحديد الهدف منة وهو تحقيق افضل وضع وتطور لدور القطاع الخاص من خلال تقديم خدمات وإتاحة الأصول الحكومية، ليتمكن المشروع من تحقيق خدمات افضل مع تكلفة اقل مما يعمل على تعزيز و تنوع النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية مما يعمل على خلق التنافس الاقتصادي دولي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومحلى لتحقيق الأفضل، وفقا لما يتم التخطيط له أن يستهدف برنامج الخصخصة في السعودية جمع 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، منها بيع أصول بـ 38 مليار دولار.

17 قطاع ضمن مشروع التخصيص

قطاعات الرعاية الصحية.

قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

القطاعات البلدية.

تخصيص مشروعات الإسكان.

تخصيص القطاعات الخاصة بالطاقة.

القطاعات الصناعية .

تخصيص قطاعات النقل العام.

يتضمن المشروع تخصيص القطاعات المحلية.

قطاع الاتصالات.

قطاعات التعليم.

قطاعات الحج والعمرة.

قطاعات الموارد البشرية.

قطاعات النقل.

الصناعات الرياضية.

قطاعات الإعلام.

القطاعات المالية.

قطاعات الوكالة العقارية للدولة.

كما أن تم تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، من خلال طرح كامل الحصص في شركتين من 4 شركات المطاحن، وبذلك نكون قدمنا لكم توضيح كافي لمفهوم التخصيص وأهدافه وفقا لروية 2030، وتوضيح أن تخصيص لم يشمل المتاحف والكافيهات.