موعد إيداع الرواتب للمسجلين القدامى في الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة السادسة لشهر يونيو

تقوم المملكة العربية السعودية حاليا بتوفير أحد أهم برامج السعودية التضامنية، ويتم تحديد موعد الضمان الاجتماعي هذا من قبل المملكة العربية السعودية بواسطة مرسوم من الملك سلمان خادم الحرمين، ويعد هذا البرنامج الناجح والهادف هو أكثر البرامج التي تعمل على مساعدة الأسر المحتاجة والفقراء محدودي الدخل، حيث تعمل المملكة على رفع مستوى المعيشة لديهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويتم صرف هذه المبالغ بشكل شهري وتوزيعها على المواطنين المستحقين فقط، ويحون تحديد المبلغ يكون علي حسب استحقاق كل أسرة أو فرد وتوافر الشروط التي تخص الضمان الاجتماعي.

موعد الضمان الاجتماعي لإيداع المبالغ للمواطنين

يتم تحديد هذه المبالغ من قبل وزارة الموارد البشرية، أما عن موعد صرف رواتب المسجلين الجدد للضمان الاجتماعي فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعلان موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، وذلك فقط للمسجلين الجدد لشهر مايو 1443 حيث ستبدأ الوزارة بصرف رواتب الدعم بالمصارف في حسابات المستفيدين الجدد في تمام يوم الأحد 22 مايو 2022 الموافق ليوم 21 من شهر شوال 1443، وجاء هذا الموعد وفقاً لما نشرته الوزارة بشأن الضمان الاجتماعي من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

موعد إيداع الرواتب للمسجلين القدامى في الضمان الاجتماعي

أما عن المسجلين القدامى فقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالإعلان عن موعد إيداع رواتب الدعم الخاصة بالمستفيدين القدامى من الضمان الاجتماعي، وذلك بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 31 من شهر مايو الحالي لعام 2022م والذي يوافق أيضا أول أيام شهر ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1443.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لأي مواطن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الخاص به او موعد صرفه وايداعه للمحتاجين عبر اتباع هذه الخطوات: