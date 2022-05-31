هينزل بتاريخ كم نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الخامسة sbis.hrsd.gov.sa استعلم الآن

بتاريخ كم نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الخامسة هذا ما نوضحه حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابعة للملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للعام 1443، حيث يتساءلون الكثير من مستفيدين التضامن الاجتماعي من كل شهر عن الأيام التي سوف يحصلون فيها على راتب التضامن الاجتماعي، والذي يعتبر من أحد برامج الدعم المإلى التابع للملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير للمواطنين كل احتياجاتهم.

بتاريخ كم نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الخامسة

يبحثون الكثيرين من المواطنين السعوديين الذين لديهم الحق في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور عن موعد صرف الراتب لهذا الشهر، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف الرواتب وذلك في يوم الثلاثاء الأول من شهر ذي القعدة لعام 1443 والذي يوافق 31 مايو لعام 2022.

كيفية التسجيل ب، الضمان الاجتماعي المطور

الدخول على المنصة الالكترونية التابعة لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية التي توجد في الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم التوجه إلى ايقونة تسجيل الدخول وكتابة كافة البيانات المطلوبة منك مع مراعاه كتابة البيانات بطريقة صحيحة.

القيام بقراءة الشروط والضغط على أيقونة موافق.

وبعد ذلك يتم القيام بكتابة بيانات أسرتك وجميع أملاكك

ثم يتم القيام بتسجيل حساب بنكي باسم الشخص المتقدم ويجب أن يكون الحساب نشط حتي يتم التسجيل بالضمان المطور.

وأخيرا يمكنك الضغط علي أيقونة طلب التسجيل وذلك بعد مراجعة والتأكد من جميع بياناتك.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابعة للملكة العربية السعودية بتحديد راتب الضمان الاجتماعي المطور وذلك على حسب عدد أفراد الأسرة، ويمكننا توضيح القيمة المالية للضمان الاجتماعي المطور من خلال الآتي: