احسب معاشك .. حاسبة راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd وكيف يتم صرف الراتب ومن يستحق

يقوم العديد من المواطنين السعوديين بالاستفسار عن حاسبة راتب الضمان الاجتماعي المطور، وخصوصًا الذين تقدموا للحصول على نظام الضمان الاجتماعي الجديد، بهدف معرفة طريقة احتساب الراتب الشهري الذي يتم دفعه لجميع الاسر الفقيرة والمحتاجة، ولذلك سنذكرها لكم عبر هذا المقال.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة أطلقت الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين الذين يعانون من انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار، حيث يتم منحهم مساعدات مالية تُصرف شهريًا في حساباتهم، المستفيدون يريدون الآن طريقة تمكنهم من معرفة قيمة المعاش الذي سيتم صرفه لهم.

قد طورت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة آلة حاسبة متطورة للتأمينات الاجتماعية للمواطنين الراغبين في معرفة قيمة المعاش التقاعدي ويمكنهم حسابه من خلال الآتي:

يتم تحصيل قيمة الدخل الإجمالي لجميع أفراد الأسرة، ثم تقسيمها على 2، ويضاف الناتج الناتج إلى إجمالي الدخل الذي تنفقه الحكومة.

تتم المقارنة بين النتائج السابقة مع الحد الأدنى المحسوب للمعاش الشهري حسب عدد أفراد الأسرة الواحدة وهو كالتالي: 1100 للمُعيل ، و 500 لكل فرد من أفراد الأسرة.

يتم احتساب الحد الأدنى للمعاش حيث يعادل الحد الأدنى الأساسي للمعاش لحساب معاش الفرد.

آلية صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

يُقبل الراتب الأول للضمان الاجتماعي الجديد ويُدفع وفق الآلية التالية:

تقوم الوزارة بتبليغ المقدم للطلب في خلال عشرين يومًا من تاريخ تقديمه بقبول الطلب أو رفضه مع سبب الرفض.

يصرف المعاش للمستحق اعتباراً من الشهر التالي لصدور قرار الموافقة في طلبه.

إذا صدر حكم قضائي بأن المعيل غير كفء، يجوز للأسرة اختيار الشخص الذي لديه الأهلية ليكون المعيل.

يجب على مقدم الطلب الأصلي والمستحق إبلاغ الوزارة بأي تغيير في وضع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للضمان الاجتماعي خلال 15 يومًا من تاريخ ذلك التغيير.

تصنيف المستحقين عند قبول الضمان الاجتماعي الجديد