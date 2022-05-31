نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ادخل على حسابك الآن” هل نزل راتب الضمان اليوم موقع وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية sbis في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على هل نزل راتب الضمان اليوم، حيث جاءتنا عشرات الاسئلة من متابعي موقع ثقفني سواء في الموقع أو عبر تغريدات المواطنين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الجديدة، والتي تأخرت نسبيا هذا الشهر، ولكننا نحمل في طيات هذا المقال مفاجأة سارة بخصوص نزول راتب الضمان اليوم، وسنعرفكم كيف تتأكدون بنفسكم من هذا في حسابكم، وكيف تعرفون ما هو المبلغ الذي ستحصلون عليه هذا الشهر حسب حالة الأهلية، فتابعوا معنا هنا في موقعكم ثقفني.

هل نزل راتب الضمان اليوم

ويتسائل المواطنون هل نزل راتب الضمان اليوم، ونحمل لكم مفاجأة سارة، حيث إنه حسب ما جاء في تغريدة أحد المشاهير المتابعين لأخبار الضمان الاجتماعي المطور عن قرب فإنه تم سحب تأدية الضمان المطور اليوم في الساعات القليلة الماضية.

وسيتم بدء إيداع الدفعة في حسابات المستفيدين بدءا من يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022، وهو الموافق هجريا يوم 2 ذو القعدة 1443.

معاشات الضمان الاجتماعي

.

تم سحب التأدية لمعاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي ومتبقي فقط الإيداع بداية يوم الأربعاء#الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/WIBa8JdG35 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) معاشات الضمان الاجتماعي

.

تم سحب التأدية لمعاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي ومتبقي فقط الإيداع بداية يوم الأربعاء#الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/WIBa8JdG35 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) May 30, 2022

وقد أخبرناكم في مقال سابق الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي، فتابع معنا أولا بأول.

هل سيتم تثبيت موعد صرف الضمان المطور

ولو تلاحظون أعزئنا المتابعين، فقد نزلت الدفعة الخاصة بالشهر الماضي ببداية الشهر الميلادي مع الضمان القديم، وهذا ما يحدث بالفعل الآن في الدفعة الجديدة، فهل تعتقدون أن هذا يظهر أن الوزارة ستقوم بتثبيت هذا الموعد لصرف معاشات النظام المطور.

حيث يعود سبب عدم ثبات الموعد الخاص بالصرف في الأشهر الماضية أن النظام كان جديدا، ويوجد الكثير من الأشخاص الذين يقدمون عليه ويتم دراسة أهليتهم، ولكن في حالة اذا قامت الوزارة بعمل بيان رسمي بخصوص الموعد النهائي للصرف فسوف نقول لكم هنا في ثقفني.

الاستعلام عن نزول راتب الضمان

ويمكنكم الاطمئنان على راتبكم بكل سهولة عبر الجوال أو جهاز الحاسب الآلي، وهذا من خلال خدمة الاستعلام التي تتيحها وزارة الموارد البشرية في موقعها، وهذا من خلال قاعدة البيانات التي توفرها الوزارة للمستخدمين لتسهيل أمورهم، فتابع تلك الخطوات: