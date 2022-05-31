نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن عن موعد ايداع الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 الدفعة السادسة للمستفيدين في المقال التالي
موعد الضمان الاجتماعي المطور قامت وزارة الموارد البشرية حسب المواعيد الرسمية المقررة في العام الحالي بالإعلان عن موعد الضمان الاجتماعي المطور حيث يتم التساؤل والبحث والتكرار حول موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي مع بداية كل شهر هجري ولأنه يمثل أحد البرامج التنموية المقدمة داخل المملكة العربية السعودية والذي يسعى إلى تطوير ورفع الحالة الاجتماعية للأفراد والتقليل من الأعباء على الأفراد وإتاحة مستوى من الحياة الكريمة للمواطن السعودي وذلك وفقا لرؤية 2030
موعد ايداع الضمان الاجتماعي المطور
يتم البحث كثيرا من خلال الأفراد السعوديين الذين لديهم الأحقية في الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي الجديد عن ميعاد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور وذلك بدءا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من ذي القعدة لعام 1443 الذي يوافق 31 مايو 2022.
أهداف و رؤية الضمان الاجتماعي المطور
يقصد بنظام الضمان الاجتماعي المطور أنه واحد من الأنظمة التي عمل المسئولين داخل المملكة العربية السعودية بإنشاءها، وذلك بهدف تحقيق رؤية 2030، والتي هي الغرض من وجودها هو تحقيق حياة كريمة للفرد، ومن أجل هذا عملت المملكة العربية السعودية على جعل ذلك النظام تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
الذهاب الى منصة الدعم والتنمية الاجتماعية في الموقع الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة ثم تسجيل كل البيانات الخاصة بالمتقدم بطريقة صحيحة والتأكد من صحة البيانات، ثم التسجيل بإدخال المعلومات الشخصية للمتقدم من بيانات الفرد والأسرة والممتلكات والتأكد من البيانات ثم إدخال معلومات الحساب البنكي الخاص بالمتقدم وأن يكون الحساب مفعل حتى يتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور بنجاح ثم النقر على إرسال طلب التسجيل بعد التأكد من صحة البيانات.
شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443
- لابد أن تكون السيدة المطلقة أو الأرملة السعودية حاملة للجنسية السعودية، وأن يكون أبناءها من رجل غير سعودي.
- لابد أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية وقائم داخل أراضي المملكة.
- لابد أن تكون السيدة المطلقة أو الآرمة غير السعودية متزوجة من رجل سعودي وأولادها حاملين للجنسية السعودية.
- ذلك على أن يتم إيداع مبلغ معاش الضمان الاجتماعي الجديد بناء على عدد الأفراد فإذا كانت الأسرة تتكفل بمصاريف فرد واحد فيكون مبلغ المعاش 2750 ريال سعودي.
- إذا كانت الأسرة تتكفل بمصاريف أربع أفراد فيكون المبلغ 3140 ريال سعودي.
- إذا كانت الأسرة توكيل بمصاريف خمس أفراد فيكون مبلغ المعاش 3710 ريال سعودي.
- إذا كانت الأسرة تشتمل على 6 أفراد فيكون مبلغ المعاش 4280 ريال سعودي.
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