نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأهيل الشامل وشروط استحقاق الدعم المالي الشهري وطريقة التقديم إلكترونيًا على الدعم في المقال التالي

تزداد عمليات البحث في محركات جوجل حول التتأهيل الشامل، فقد وضعت وزارة الموارد البشرية شروط لطلب الدعم والتسجيل في التأهيل الشامل وحددت موعد ميعاد صرف إعانة التأهيل الشامل للأشخاص المستفيدين من هذا البرنامج شهرياً، وكثير منهم يتساءلون عن الميعاد المخصص لصرف لتلك الإعانة، وقامت الوزارة بإعلان الصرف بيوم المحدد هو 26 بالشهر الميلادي غير أن هناك بعض الأشهر يتقدم الصرف يوماً أو حتى يتم تأخيره لأنه يصادف عطلة أسبوعية، وحددت عدة شروط لاستحقاق الدعم وسوف نوضحها بداخل المقال،والدعم المالي والتاهيل الشامل هو أحد البرامج الإجتماعية المُقدمة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة، وهم فئة مهمة في المجتمع، وهي الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدخل خدمة التأهيل الشامل ضمن الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الوزارة بالمملكة. الضوابط وشروط الاستحقاق في دعم التأهيل الشامل: يشترط ان يكون من الفئة المستهدفة في هذه الخدمة وهم أصحاب الإعاقة.

من الضروري أن يكون عمر الشخص المستفيد وقت حدوث الإعاقة يزيد عن 60 عامًا.

وكما يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من تابعي القبائل النازحة ولديه هوية سارية.

ضرورة وجود سجل من المتقدم لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم تقييم إعاقته.

من المفترض أن تكون من ضمن هذه الضوابط أن يكون الشخص المتقدم مصاب بالإعاقة ويشترط أن تكون مدرجة ضمن تصنيف برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

يكون الراتب الشهري للمتقدم بحد أقصى 4 آلاف ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك

وكما يشترط أن لا تتجاوز مدة إقامة المستفيد لدى إحدى المرافق الصحية أو التأهيلية التابعة للحكومة أو إحدى الجهات الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.

ويشترط ان تكون إقامة المستفيد في المملكة إقامة دائمة.

وكما يشترط عدم استفادة المتقدم من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة. كيفية تقديم طلب الإعانة المالية: ادخل على رابط موقع وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، او عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد .

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب المتقدم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم عليك باختيار خدمات الوزارة ثم اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

ثم تقوم باختيار من الخيارات الموجودة الخدمات الإلكترونية.

ثم تقوم باختيار خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

ضرورة التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة ومن ضمن هذه البيانات (الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف، وبيانات الحساب البنكي).

ثم تقوم بإدخال بيانات الدخل في الحقول المخصصة لذلك.

ثم عليك بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها والإقرار بالموافقة عليها والنقرعلى تقديم الطلب.

ثم تنتظر لتلقي رسالة نصية عبر هاتفه الجوال متضمنة رقم الطلب وكافة تفاصيله.

ويمكن متابعة الطلب من خلال قائمة طلباتي على المنصة الإلكترونية. عمر شويل - جدة التأهيل الشامل وشروط استحقاق الدعم المالي الشهري وطريقة التقديم إلكترونيًا على الدعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التأهيل الشامل وشروط استحقاق الدعم المالي الشهري وطريقة التقديم إلكترونيًا على الدعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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