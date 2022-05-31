قرضك من البنك السعودي للاستثمار وموافقة عاجلة تمويل شخصي مليون و500 الف ريال  بدون كفيل “للرجال والنساء”

البنك السعودي للاستقثمار يقدم الكثير من تمويلاته المتنوعة لعملائه ولكافة المواطنين شباب ونساء، وهناك التمويل الشخصي والذي يبدأ من 50 ألف ريال وحتى مليون ونصف ريال وبدون كفيل، ونوضح بالمقال شروط الحصول على التمويل واهم مزاياه والاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على التمويل ونقدم بداخل المقال رابط الحصول على التمويل، وتمويل أرزاق وهي تمويلات مناسبة للجميع، وتمويل للمتقاعدين بدون كفيل،والتمويل الشخصي يصلح للرجال والنساء الأقل من 60 عاما، وتمويل أرزاق وهو عبارة عن تمويل لبيع السلع الغدائية، حيث يقوم المتقدم بالطلب الحصول على تمويل وشراء كمية من السلع التي يمتلكها البنك السعودي، وبالتالي يتم تحديد اتفاقية هامش ربح وطريقة سداد، وفي حالة كان المتقدم لا يرغب باستلام السلع، البنك يقوم بتسهيل عملية البيع التي تتم عن طريق توكيلك تاجر يقوم ببيع السلع نيابة عنك.

أهم مزايا التمويل من البنك السعودي للاستثمار:

تمويل البنك السعودي للاستثمارمتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

إمكانية وصول التمويل إلى حوالي مليون ونص ريال سعودي بحد أقصى

يتم سداد الأقساط للبنك السعودي خلال 60 شهرا.

ومن اهم مزاياه يمكن للعميل إعادة الحصول على تمويل آخر عند تسديد نسبة مالية معينة للبنك.

وفي حالة حصل العميل على زيادة مالية في الراتب الشهري يمكن طلب تمويل إضافي.

من أهم هذه المميزات الإعفاء من المديونية في حالة أن المتقدم قد أصيب بالعجز الكلي أو قد توفى

لا يحتاج إلى كفيل.

يمكن الحصول على هذا التمويل في نفس اليوم إذا ما قدم العميل كافة الأوراق المطلوبة .

شروط التمويل الشخصي للرجال والنساء من البنك السعودي للاستثمار:

يشترط أن يكون العمر للرجال وللنساء المتقدمين لطلب التمويل لا يزيد عن 60 عاما، ولا يقل عن 18 عاما.

يشترط أن تكون موظفة لدى الجهات المعتمدة لدى البنك، وأن يكون لديها أو لديه حساب راتب تابع للبنك السعودي للاستثمار.

كما يشترط أن تكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن شهر إذا كانت تعمل بجهة حكومية وأما الجهة الخاص فلا تقل عن ثلاثة أشهر.

ويشترط أن يكون التمويل بفترة سداد تصل إلى 60 شهرا.

يتم الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة،

وسوف تحصل على حساب جاري أيضاً، كل هذا عند طلبك للتمويل الشخصي، ويمكنك الاتصال على الهاتف المصرفي 8001248000 للحصول على التمويل.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل من بنك السعودي للاستثمار:

للحصول على تمويل ارزاق من البنك السعودي للاستثمار يجب تقديم عدة مستندات وهي كالتالي: