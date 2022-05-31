نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة السفر من بنك الاستثمار السعودي وأهم مايميزها عن غيرها في المقال التالي

من الخدمات التي قدمها البنك السعودي للاستثمار لعملائه تقديم بطاقة السفر وتعتبر من أفضل بطاقات السفر حتى يومنا هذا الشخص الذي يطلب من الانترنت أو يسافر خارج الوطن ويستعمل عملة غير عملة الريال، وسوف نوضح بداخل المقال مزايا وتعتبر بطاقة السفر من أقوى بطاقات الائتمان التي تمنحها بنك الاستثمار السعودي، حيث تقدم لجميع العملاء الرغبين في طلب أي منتجات والتسوق الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية، كما يمكن استخدام عملات غير الريال السعودي فالبطاقة تتيح لك إمكانية التسوق دوليا، ويمكن الاستمتاع بأقوى الخدمات المصرفية وبعملات أجنبية، ودون أن تمر بعملية التحويل الخاصة بالعملات، ومن خلال بطاقة السفر يمكن السحب النقدي من جميع الصرافات بمختلف أنحاء العالم. مزايا بطاقات السفر من بنك الاستثمار السعودي: من أهم المزايا التي يمكن الحصول عليها امكانية شحن بطاقة السفر من بنك الاستثمار باستخدام عملات يصل عددها 51 عملة ومن بينها 5 عملات رئيسية وهي: عملة الريال السعودي والدرهم الاماراتي والجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي واليورو.

كما تمتاز بعدم وجود رسوم عند عملية تحويل الأموال.

ومن اهم مزاياها الأسعار تنافسية حال الصرف.

تقدم أفضل خدمة مصرفية متاحة من خلال البطاقة.

بالإضافة إلى إمكانية التحكم في رصيد بطاقة السفر.

كما يوجد بها نظام الحماية الأمنية للبطاقة عند الشراء.

ومن اهم مزاياها حيث البطاقة مقبولة بأكثر من تسعة وعشرون مليون نقطة للبيع بمختلف صرافات العالم.

كما يمكنك لحامل هذه البطاقة من شحن البطاقة بأربعة عملات متنوعة في نفس الوقت.

وعدم إضافة رسوم تحويل للعملة في حالة الشراء من خلال الأربع عملات.

ومن مزاياها حيث يوجد ثمن صرف للدولار الأمريكي غير متغير وهو 3,750.

ولها ميزة توافر أسعار صرف تتناسب مع العملات الأخرى.

ويمكن طلب البطاقة بسهولة من خلال الخدمات المصرفية وعن طريق الانترنت وبرنامج الهاتف.

كما لها ميزة وجود نظام حماية عند الشراء من خلال الانترنت.

ويتمكن العميل من طلب أكثر من بطاقة تتعلق بحسابه. استخدامات بطاقة السفر من بنك الاستثمار: البطاقة يتم قبولها بالعديد من نقاط البيع.

يتمكن أي عميل بالبنك الاستثماري بالمملكة العربية السعودية، يحق له أن يحصل على هذه البطاقة.

تتم عملية الشحن من خلال التواصل عبر الدخول على المنصة الإلكترونية بشكل فوري التابعة للبنك الاستثماري. عمر شويل - جدة بطاقة السفر من بنك الاستثمار السعودي وأهم مايميزها عن غيرها - ثقفني

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