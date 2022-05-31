نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدد جواز السفر السعودي عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية الأوراق والشروط المطلوبة في المقال التالي

يتسال الكثير من المواطنين بالمملكة عن كيفية تجديد جواز السفر السعودي والاوراق والوثائق المطلوبة وهو ماسوف نتناوله بداخل المقال عن شروط التجديد وكيفية تجديد جواز السفر والأوراق المطلوبة نوضح كل هذا بالخطوات بداخل المقال، ولكي يتمكن المواطنين بالذهاب والعودة إلى المملكة العربية السعودية سواء كان الغرض من السفر هو الدراسة أو للسياحة، حيث وضعت الجوازات شروط خاصة لقبول طلب تجديد جواز السفر حيث يستمر جواز السفر لمدة من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وتسهيل على المواطنين وضعت الحكومة منصة أبشر الإلكترونية لكي يستطيع المواطنين تفعيل الخدمات مثل تجديد جواز السفر ويتم من خلال منصة ابشر انجاز الكثير من الخدمات. الشروط الواجب توافرها لتجديد جواز السفر السعودي: يشترط على صاحب جواز السفر دفع رسوم خدمة التجديد.

وكما يشترط أن لا يقل العمر عن 21 عام

من الضروري وجود بصمة وصورة للمتقدم.

تسديد كافة المخالفات المرورية التي تم تسجيلها باسم المتقدم.

ويشترط أن تكون داخل المملكة العربية السعودية أثناء تجديد الجواز. الأوراق والوثائق المطلوبة لتجديد جواز السفر: مطلوب تقديم صورة من الهوية الوطنية.

مطلوب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية والإنجليزية.

مطلوب تقديم وإحضار 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

مطلوب تقديم صورة وأصل من بطاقة العائلة.

مطلوب ملء وكتابة استمارة بيانات تجديد جواز السفر. الرسوم المقررة لتجديد جواز السفر السعودي: الرسوم المقررة والخاصة بتجديد رخصة جواز السفر لمدة “5 سنوات “هي 300 ريال سعودي.

وأما فيما يتعلق بالرسوم التي تتعلق بتجديد رخصة جواز السفر وتصل قيمتها إلى 600 ريال سعودي وذلك” لمدة 10 سنوات”. كيفية تجديد جواز السفر السعودي عبر بوابة أبشر الإلكترونية: ادخل على رابط بوابة أبشر الإلكترونية.

ثم تقوم باختيار أبشر وزارة الخارجية السعودية.

الضغط على أيقونة تجديد الجوازات.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة جواز السفر أو خدمة إصدار.

ثم تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

انتظر سوف تنتقل تلقائياً إلى صفحة الجوازات.

التأكد من إدخال وكتابة البيانات المطلوبة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية.

ثم تقوم برفع الصور والمستندات المطلوبة منك.

التأكد من دفع رسوم تجديد جواز السفر، واختيار المدنية المقيم بداخلها.

ثم عليك بالضغط على ايقونة تجديد. عمر شويل - جدة جدد جواز السفر السعودي عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية الأوراق والشروط المطلوبة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدد جواز السفر السعودي عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية الأوراق والشروط المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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