نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية 1443 تعلن عن إجراءات هامة بعد التوصل إلى معنفة الموسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1443 عن الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها بعد أن توصلوا إلى معنفة الموسم والتي أصبحت أكثر ما يتم تداوله الآن من خلال منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، ونجحت الوزارة في الوصول إلى السيدة بعد أن تم البحث عنها وتم التأكيد على حمايتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشخص الذي قام بتعنيفها، وذلك للحفاظ على المجتمع السعودي والقضاء على ظاهرة التعنيف الأسري.

إجراءات الموارد البشرية مع معنفة الموسم

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد الحماد خلال مداخلة هاتفية قام بها عبر برنامج “يا هلا” الذي يعرض من خلال قناة روتانا خليجية، بأنهم نجحوا في الوصول إلى معنفة الموسم وأنها الآن برفقة فريق مختص من أجل حمايتها وتوفير لها المساعدة والإجراءات اللازمة بعد الأزمة التي مرت بها، كما أشار إلى أن الفريق المختص سوف يقوم بتقييم الحالة واتخاذ اللازم من أجل حمايتها.



بعد الوصول إلى #معنفة_الموسم..

متحدث الموارد البشرية يوضح لياهلا الإجراءت التي سوف يتم اتخاذها معها وضد الشخص الذي قام بتعنيفها @HRSD_SP#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JLZn6XXXkl — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) بعد الوصول إلى #معنفة_الموسم..

متحدث الموارد البشرية يوضح لياهلا الإجراءت التي سوف يتم اتخاذها معها وضد الشخص الذي قام بتعنيفها @HRSD_SP#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JLZn6XXXkl — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 30, 2022

وأضاف “الحماد” بأن الوزارة سوف تسعى إلى حماية جميع الحالات التي تتعرض إلى التعنيف ودعمهم حتى يصلوا إلى الأمان والقضاء على تلك الظاهرة ومنعها من الانتشار داخل المجتمع السعودي، مؤكدا بأن الشرطة السعودية قامت بعملها فور علمهم بالأمر وأن السيدة المعنفة أصبحت بخير الآن.

تفاصيل حادث معنفة الموسم في جازان

وكانت شرطة جازان قد وصل إليها بلاغ بتعرض إحدى السيدات إلى تعنيف أسري وتداول فيديو من خلال منصات التواصل الاجتماعي يثبت الواقعة، وعلى الفور قامت قوات من الأمن بالتوجه إلى مكان الحادث للتحقق من الأمر، وبعد الوصول تبين أن السيدة مقيمة داخل المملكة، وتعاني من عارض صحي وعلى الفور تم اصطحابها إلى الفريق المختص من اجل حمايتها، وإحالة من وثق ونشر المقطع إلى النيابة العامة من أجل التحقيق في الأمر.

وكان الفيديو قد شهد تداول كبير من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصل إلى أن يكون من أكثر الفيديوهات الرائجة داخل المملكة والدول العربية، وشهدت المنصات الكثير من التغريدات المتضامنة مع السيدة ومطالبة الحكومة بالتحقيق في الأمر من أجل حصولها على حقها.