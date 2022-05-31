نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أول بأول” هل نزل راتب الضمان اليوم “دفعة شوال 1443” sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار بخصوص سؤال هل نزل راتب الضمان اليوم، حيث يبحث عنه المئات بل الآلاف من الأفراد وأصحاب الأسر المسجلين والذين تم قبولهم بنظام الضمان الاجتماعي المطور، وخاصة أن دفعة هذا الشهر قد تأخرت نسبيا مقارنة بدفعات الأشهر الماضية، وسنتعرف معكم في هذا المقال بتحليلنا عن سبب التأخير وما موعد النزول، وكيف تتأكدون من المبلغ الذي ستحصلون عليه بطريقة رسمية، فتابعوا معنا أعزائنا المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي.

نزول الضمان الاجتماعي

وتعودنا معكم على العديد من الأشياء، وهذا منذ بداية صرف أول دفعة في الضمان المطور بشهر يناير 2022، حيث تعودنا أن الصرف يكون كالآتي وهذا بخصوص المواعيد:

لا يوجد موعد ثابت لصرف دفعات الضمان المطور.

تعودنا أن يتم صرف دفعة الضمان المطور في خلال الفترة المتراوحة بين 20 ميلاديا حتى يوم 1 ميلاديا من الشهر الذي يليه.

تم صرف معظم الدفعات الماضية في موعد مبكر، ما عدا دفعة رمضان تم صرفها في بداية الشهر الميلادي مع الضمان القديم.

وقد تأخر صرف الدفعة الخاصة بشهر شوال “مايو” بشكل كبير لم يتوقعه الكثيرين، وهذا يعود بنسبة كبيرة إلى قبول عدد كبير من المقدمين في النظام.

وهذا ما تابعناه معكم في مقال الاستعلام عن أهلية الضمان المطور 2022.

هل نزل راتب الضمان اليوم

ولم يصدر أي خبر سواء من الوزارة أو من أحد المشاهير المختصين بنظام الضمان الاجتماعي بخصوص صرف دفعة هذا الشهر، ولكن نتوقع أن يصدر خبر الصرف خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي حالة اذا ما نزل القرار اليوم، فبكل تأكيد سيتم الصرف غدا في بداية شهر يونيو 2022، وهذا ما سنتابعه معكم أولا باول فتابعوا معنا في التحديثات في موقع ثقفني.

كما وتابعنا معكم كم الساعة ينزل الضمان بالراجحي، فتابع معي.

الاستعلام عن راتب الضمان لهذا الشهر

ويمكنك متابعة الأهلية ومعرفة المبلغ الخاص بك الذي ستسلمه مع الدفعة هذا الشهر بكل سهولة ويسر، وهذا عن طريق اتباع تلك الخطوات المبسطة، حيث إنه في حالة اذا نزل لك مبلغ غير المستحق وخاصة اذا كان أقل منه فيمكنك تقديم اعتراض، فتابع: