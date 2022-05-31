كم أسعار حملات الحج 2022 لحجاج الداخل و حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين

كم أسعار حملات الحج 2022 لحجاج الداخل وللمقيمين بالتزامن مع موعد موسم الحج وتسجيل طلبات الحج من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت، فنجد أن عمليات البحث تزداد بشكلٍ ملحوظ للتعرف على أسعار حملات الحج 2022 لحجاج الداخل، وهي الأسعار التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة بجانب الإعلان عن الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في الحج وما هو موعد التسجيل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أسعار حملات الحج 2022 لحجاج الداخل التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة.

أسعار حملات الحج 2022 لحجاج الداخل

وبناء على ما أطلقت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية من باقة خاصة بحملات الحج 2022 للمتواجدين في الداخل والراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، فقد جاءت الأسعار على النحو التالي.

سعر حملة الحج 2022 والمقدمة في باقة ضيافة الحجاج 1443 والخاصة بالمواطنين المقيمين في السعودية جاء على نحو 12113 ريالًا سعوديًا.

أما عن سعر حملة الحج 2022 المقدمة في باقة الضيافة ضمن أبراج الحج 1443 والمخصصة هذا الهام للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية فقد جاء على نحو 13560 ريالًا سعوديًا.

كما جاء سعر حملة الحج 2022 المقدمة في باقة مخيمات الحج 1443 للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية يبلغ حوالي 14381 ريالًا سعوديًا.

كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 – 2022 في السعودية 1443

أسعار حملات الحج الخاصة 2022 لحجاج الداخل 1443

سعر باقة سكن حسن الضيافة بلس “Residence Hospitality Plus”: يتراوح بين 7561 ريالًا سعوديًا وحتى 8161 ريالًا سعوديًا. سعر باقة مكة للضيافة بلس: يتراوح بين 7310 ريالًا سعوديًا وحتى 7910 ريالًا سعوديًا. سعر باقة أبراج الحزمة الاقتصادية: يتراوح بين 3447 ريالًا سعوديًا وحتى 4797 ريالًا سعوديًا.

أسعار حملات الحج 2022 لحجاج الداخل المقيمين 1443

حملة الحج ذات البرنامج الميسر: وتتراوح أسعارها بين 3638 ريالًا سعوديًا للفرد الواحد. حملة الحج ذات البرنامج الاقتصادي: وتتراوح بين 3829 ريالًا سعوديًا، وحتى 5456 ريالًا سعوديًا للشخص الواحد. حملة الحج ذات البرنامج العام: وتتراوح أسعارها بين من 6833 ريالًا سعوديًا، وحتى 15540 ريالًا سعوديًا للشخص الواحد. حملة الحج ذات الباقة التوفيرية: وتتراوح أسعارها بين 3447 ريالًا سعوديًا، وحتى 4797 ريالًا سعوديًا للشخص الواحد

طريقة حجز حملات الحج 2022 لحجاج الداخل

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن تفعيل الرابط الإلكتروني المستخدم لكي يتم حجز حملات الحج 2022، والخاص بحجاج الداخل للحصول على تصاريح الحج، حيث يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية.