ترقب صدور نتيجة حركة النقل الخارجي 1443 عبر نظام نور وبوابة فارس التعليمية

يترقب الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية صدور نتيجة حركة النقل الخارجي 1443 وذلك بسبب رغبة الكثيرين منهم من الانتقال من مدرسة إلى أخرى والتي تتيحها وزارة التعليم بالمملكة ويتم ذلك من خلال تقديم طلب بالنقل من خلال نظام نور وبوابة فارس الإلكترونية، وتقوم الوزارة بفحص جميع الطلبات وقبول البعض حسب حاجة المدارس إلى المعلمين بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل والذي يتم وضعه ضمن الخطة التي تعدها الحكومة السعودية من أجل مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.

نتيجة حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

ورغم أن العام الدراسي قارب على الانتهاء إلا أن وزارة التعليم لم تقوم بالإعلان بعد عن نتيجة حركة النقل، والتي يترقبها الكثير من المعلمين الراغبين في الانتقال من مدرستهم إلى مدرسة أخرى، وذلك للاقتراب أكثر من محل إقامتهم، وتقوم الوزارة بمراعاة ذلك من خلال محاولتها في التسهيل على المعلمين من خلال جعلهم يعملون في مكان قريب من منزلهم وهو ما يجعل الانتقال من المنزل إلى المدرسة أسهل ولا يأخذ وقت طويل.

تساؤلات المعلمين عن موعد حركة النقل الخارجي

وشهد محرك البحث “تويتر” الكثير من التساؤلات عن موعد صدور الحركة، وذلك بعد أن تأخرت وخاصة أن العام الدراسي سوف ينتهي قريبا ويرغب الكثير من المعلمين في معرفة ما إذا كان سوف يتم نقلهم أم لا، ورغم أن بعض الحسابات الغير رسمية على موقع تويتر قد أعلنت عن صدورها، إلا أنه لم يصدر أي شيء رسمي من قبل وزارة التعليم والتي لم تعلن بعد عن موعد صدورها وسنتابع معكم كافة التفاصيل ونعرضها لكم فور صدور شيء رسمي.

بوابة فارس الإلكترونية

وكانت الوزارة قد أتاحت التقديم في حركة النقل للمعلمين من خلال بوابة فارس الإلكترونية ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن النتائج من خلال البوابة أيضا، وذلك لكي يعلم كل معلم ما إذا كان سوف يتم نقله أم لا، وفقا لما تراه الوزارة في صالح العملية التعليمية، كما تأخذ في حسبانها أيضا الموافقة للمعلمين الأبعد عن محل إقامتهم، وذلك لتحقيق أكبر فائدة لهم.