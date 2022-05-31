الشروط الأساسية المطلوبة للقبول في برنامج ريف

برنامج ريف من أهم البرامج الحكومية للأسر الريفية المستدامة بالمملكة، وهذا للمزارعين وأسرهم الريفية الزراعية المنتجة، ولذلك يتم هذا بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة بنسبة مئوية تصل إلى 10% من رأس المال المسجل داخل بيانات الطلب المقدم من المستفيد، وأضاف إلى ذلك أن لا يتجاوز إجمالي الدعم المادي الشهري لمستفيدي قيمة رأس المال للمشروع بحد أقصى يصل إلى 54 ألف ريال سعودي للعام الواحد، يجب على المستفيد أن ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر عن 3 برامج.

شروط القبول في برنامج ريف:

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المتقدم أن ألا يقل عمره عن 21 عاماً. يجب على المتقدم أن يكون حامل بطاقة التنقل. يجب على المستفيد أن يكون من ممتهني أحد المهن الزراعية التي يحددها برنامج ريف. يجب على المستفيد أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم المادي. يجب على المتقدم أن ألا يشغل في أي وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص. يجب علي المتقدم أن ألا يتجاوز إجمالي الدعم المباشر عن 54 ريال سعودي سنوياً لجميع البرامج. يجب على المتقدم أن ألا يتجاوز مبلغ الدخل الشهري عن 6 آلاف ريال سعودي. يجب على المتقدم تقديم ما يثبت الأهلية لكي يتم مزاولة المهنة ووثائق معتبرة داخل برنامج ريف. يجب على المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي نشط ومسجل داخل منصة ريف الإلكترونية. يجب على الأسرة المقدمة الحصول على وثيقة العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

خطوات التسجيل في دعم ريف:

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج ريف بالمملكة. يجب على المتقدم النقر على إنشاء حساب جديد. يجب إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة للمتقدم. سوف يتم إرسال رمز التحقق علي الهاتف الجوال للمتقدم. يجب على المتقدم الضغط على أيقونة “تسجيل”.

ومن الجدير بالذكر أن يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين المسجلين في برنامج ريف للدعم المادي الالتزام بجميع التطبيقات لكافة الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها برنامج ريف، حيث أن سوف يتم إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة الفنية، وهذا من خلال التسجيل داخل منصة ريف الإلكترونية،وبناءا على ذلك سوف يتم رفع الطلب على المنصة مباشرة، وهذا بعد استيفاء كافة الشروط الأساسية المقدمة لسيادتكم من خلال موقع ثقفني.