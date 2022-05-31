نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي “دفعة شهر شوال مايو” المطور sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم الإجابة عن سؤال الساعة كم ينزول الضمان في الراجحي، حيث يبحث مئات المواطنين والمواطنين عبر محرك البحث جوجل عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، وخاصة مع دخول آخر يوم بشهر مايو ولم ينزل أي خبر عن نزول الضمان الخاص بهذا الشهر حتى الآن، ولكن يتوقع أن يصدر في الساعات القليلة القادمة، وبعد صدورها سينزل الضمان في حسابات المتسفيدين البنكية، ويشترك الكثير من المستفيدين في بنك الراجحي لهذا تزيد الأسئلة عنه سواء في قوقل أو عبر تويتر، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

متى ينزل الضمان المطور لشهر شوال

ويتسائل الكثير من الأشخاص عن موعد نزول الضمان المطور لهذا الشهر، وخاصة أن دفعة شهر شوال 1443 والموافق ميلاديا مايو 2022 تأخرت كثيرا هذا الشهر، حيث تعودنا معكم في الدفعات الماضية الخاصة بالضمان المطور أنه يتم صرفها مبكرا من يوم 20 ميلاديا حتى 1 ميلاديا.

حيث كانت المواعيد التي نزلت فيها الضمان بالأشهر الماضية من يوم 20 إلى يوم 25، ولكن تأخرت الدفعة هذا الشهر، ونتوقع حسب خبرتنا أن السبب هو قبول أهلية العديد من الأشخاص خلال تلك الفترة، وهذا حتى يبدأو بالحصول على الضمان بدءا من هذه الدفعة وليس بدءا من الدفعة القادمة.

وهذا كما تابعنا معكم في الاستعلام عن أهلية الضمان المطور، حيث ظهرت نتائج أهلية الكثير من المقدمين.

هل نزل راتب الضمان اليوم

وأما بالنسبة لنزول راتب الضمان اليوم، فلم تصدر أية أخبار بخصوصها حتى اللحظة، ولكن بكل تأكيد سيظهر قرار النزول في حسابات المستفيدين في خلال الساعات القادمة، وبحد أقصى يوم الغد سيكون هو موعد النزول، فتابعوا معنا.

الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي

وسنتابع معكم متى ينزل الضمان في الراجحي، حيث إنه في حالة صدور أخبار إيداع الدفعة الخاصة بهذه الشهر في حسابات المستفيدين، فإنه حسب ما تعودنا في الأشهر الماضية سيحدث الآتي:

يتم إرسال رسائل على جوال المستفيد بخصوص إرسال الدفعة.

وفي المعتاد تنزل الدفعة في بنك الراجحي في مدة زمنية لا تتخطى ال8 أو 9 ساعات بعد إرسال الرسالة.

كيف تتأكد من راتب الضمان المطور

ويمكنك التأكد من الأهلية ومبلغ هذا الشهر من منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهذا عبر اتباع هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع الضمان sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول بحسابك في الموقع برقم الهوية ورمز التحقق.

اذهب إلى الأهلية والاستحقاق.

اضغط على تفاصيل الدفعة.

ستظهر لك الأهلية والمبلغ، ويمكنك تقديم اعتراض عليه اذا كان أقل من المعتاد أو كما حسبته في حاسبة الضمان المطور.

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