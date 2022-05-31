وصفات طبيعية للتخلص من شيب الشعر في دقايق

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علاج شيب الشعر، شيب الشعر يعتبر من أكثر المشاكل التي تواجه الرجال والنساء، مما يسبب لهم حالة من انعدام الثقة بالنفس والاحراج أمام الآخرين، خاصة النساء أمام أزواجهن، مما يجعلهم يلجئون إلى استخدام الصبغات المعروفة والغير معروفة للتخلص من الشيب، ولكنها غير مجدية، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طرق طبيعية لعلاج شيب الشعر. الحناء لعلاج شيب الشعر: أربع ملاعق صغيرة أوراق شاي مجففة.

٨ ملاعق صغيرة من الحناء.

ملعقتان صغيرتان عصير ليمون فريش.

كوبان كبيران من الماء.

فرشاة صبغة الشعر. طريقة الاستعمال: امزجي كوب واحد من الماء مع مقدار الحناء جيدا، ثم اتركيهم جانبا لمدة ٨ ساعات. اخلطي الكوب المتبقي من الماء مع مقدار أوراق الشاي في وعاء حراري، ثم ضعيهم على النار حتى يصلوا إلى الغليان، ثم اتركيهم جانبا لمدة يوم، حتى يتخمروا. ضيفي خليط أوراق الشاي إلى خليط الحناء، ثم قلبيهم وضيفي إليهم عصير الليمون، ثم امزجيهم مرة أخرى. وزعي خليط الحناء على شعرك بالكامل، ثم اتركيه لمدة ٦٠ دقيقة، ثم اغسليه جيدا. الشاي الأسود: أربع ملاعق صغيرة أوراق شاي أسود.

كأس كبير من الماء. طريقة الاستعمال: اسكبي كأس الماء في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه أوراق الشاي الأسود. ضعي الوعاء على النار لمدة خمس دقائق، حتى يصل خليط الشاي الأسود إلى الغليان. اتركي الخليط جانبا لمدة نصف يوم، حتى يتخمر، ثم وزعي خليط الشاي الأسود على شعرك بالكامل، واتركيه لمدة ٦٠ دقيقة. اغسلي شعرك بالماء جيدا. زيت جوز الهند والليمون: ٤ ملاعق صغيرة زيت جوز الهند.

عشرة جرام عصير ليمون طازج. طريقة الاستعمال: اخلطي عصير الليمون مع مقدار الزيت، ثم وزعيهم على فروة الرأس. اتركي خليط زيت جوز الهند على شعرك لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بالشامبو. اوراق الكاري: ثلاثون جرام زيت جوز الهند.

خمسون جرام أوراق كاري. طريقة الاستعمال: امزجي الكاري مع زيت جوز الهند في مقلاة متوسطة الحجم، ثم ضعيهم على نار متوسطة، حتى يتكون لديك رواسب سوداء. اتركي الخليط جانبا لمدة نصف ساعة، ثم وزعي على فروة الرأس والشعر المصاب بالشيب، ثم اتركيه لمدة ستون دقيقة. اغسلي شعرك بالشامبو، ثم اغسليه بالماء جيدا. مكونات ماسك لعلاج الشعر التالف بإستخدام البيض: بيضة واحدة كاملة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة ماسك لعلاج الشعر التالف بإستخدام البيض: في وعاء صغير نضيف البيضة ونضيف إليها زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو.

نقوم بمزج المكونات جيدا حتى تتجانس جيدا.

نضع الماسك على الشعر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو والبلسم.

لضمان أفضل علاج للتقصف والتلف تكرر الوصفة مرة أسبوعيا. عمر شويل - جدة وصفات طبيعية للتخلص من شيب الشعر في دقايق - ثقفني

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