كيفية تسجيل الطلاب المستجدين 1444 عبر نظام نور التعليمي ، تسعي دائما السلطات في المملكة لبذل الجهد لمواكبة التطور التكنولوجي ، لهذا جاء نظام نور التعليمي ، حيث يوفر العديد من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور ، ويبحث الكثير عن نظام نور خاصة بعد إعلان وزارة التعليم السعودي ، عن فتح باب التقديم للطلاب المستجدين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ، وحددت الوزارة اليوم الأحد الموافق 29/ 5 /2022 هو بداية التسجل وذلك عبر نظام نور التعليمي ، ويستمر التقديم حتي الاكتفاء بالعدد المحدد ، ويمكن التعرف من خلال مقالنا عن خطوات التسجيل وكذلك شروط التسجيل ، من خلال السطورالتالية.

كيفية تسجيل الطلاب المستجدين 1444 عبر نظام نور التعليمي

يمكن لأولياء الأمور الذين يريدون التقديم والتسجيل لأولادهم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ، التسجيل بكل سهولة ويسر ، وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية :

الدخول علي الموقع الرسمي نظام نور التعليمي.

تسجيل الدخول لحساب ولي الامر.

الضغط علي تسجيل الأبناء.

يتم اختيار “تسجيل طالب جديد”.

ادخال بيانات الطالب ، والمدرسة التي يريد الالتحاق بها

التأكد أن جميع البيانات صحيحة والإقرار بذلك.

رفع الأوراق المطلوبة ، وعرض الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم عند الذهاب للمدرسة.

وصول رسالة تأكد عملية التسجيل.

ويمكن التعرف من خلال موقع ثقفني عن الخطة الدراسية والتقويم الدراسي 1444 في السعودية.

شروط تسجيل الطلاب المستجدين

ضرورة التأكد من ادخال تاريخ الميلاد صحيح.

يجب علي ولي الامر تجهيز رقم المستخدم وكلمة المرور قبل التسجيل ، حتي يسرع عملية التسجيل.

التأكد من صحة البيانات المسجلة ، حتي يسهل التواصل مع ولي الامر في حال قبول ابنه.

تسجيل رقم الهاتف بدقة ، حيث ان الرسالة تصل علي ذلك الرقم المسجل.

السن المسموح به عند التقديم من ثلاث سنوات حتي ست سنوات.

موعد التسجيل للمستجدين بنظام نور

أوضحت وزارة التعليم السعودي ، انه سوف يبدأ التسجيل للصف الأول الابتدائي ابتداء من يوم السابع من شوال 1443 ، ويستمر حتي السابع عشر من ربيع الأول 1444 ، أما الروضة فيبدأ التسجيل من الثامن والعشرين من شوال 1443 ، ويستمر خلال العام الدراسي ، ونبهت علي ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة ، حيث لا يمكن التسجيل بعدد ذلك الموعد.