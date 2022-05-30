تقسيط أجهزة ايفون من جرير وشروط الأهلية

تقسيط أجهزة ايفون من جرير يزداد عليها الطلب بين الحين والآخر، وخصوصًا عقب ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية بشتى أنواعها، وفي عروض مكتبة جرير الأسبوعية يمكن الحصول على تقسيط جرير ايفون 13 الذي تشترك فيه شركة كوارا للتمويل، ومع تعدد الجهات التي تقدم تلك الخدمة مثل قرض تسهيل لايفون 13 تقسيط يمكن معرفة كافة شروط اخذ جوال أقساط من جرير واختيار الأفضل لك، وسوف نتعرف على تفاصيل تقسيط جرير ايفون ١٣ بدون دفعة أولى.

تقسيط أجهزة ايفون من جرير

بعد مقارنة الأجهزة الذكية مع بعضها البعض، نستطيع القول أن أجهزة الأيفون هي التي استطاعت حجز مركز ريادي في قائمة الأجهزة الأفضل على مستوى العالم، وعند دخول برنامج تقسيط أجهزة ايفون من جرير يستطيع العملاء الاستفادة بعدد كبير من المميزات المختلفة، ومن بين تلك المميزات ما يلي:

خدمات التقسيط المتوفرة لدى المكتبة بدون مقدم بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل.

يسرت كلتا الجهتين كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الأجهزة الذكية بالتقسيط، وأكدتا على إمكانية الحصول على الموافقة الفورية في حال قبول الأوراق والمستندات وتوافر كافة الشروط.

سداد قيمة الدفعات الشهرية الخاصة بأجهزة الايفون أو الأجهزة الإلكترونية بوجه عام فترتها تصل إلى ثلاث أعوام.

التقسيط متوفر بتوافق مع الأحكام الإسلامية.

حاسبة أقساط أيفون 13 من جرير

للتعرف على قيمة الدفعات الشهرية لأن المكتبة لم تقم بحديد أقساط ثابتة للأجهزة الإلكترونية يمكن استخدام الحاسبة الإلكترونية المتوفرة لدى موقع المكتبة وذلك كما يلي:

ينبغي دخول رابط تقسيط المشتريات مكتبة جرير.

اختيار حاسبة الأقساط.

إدخال قيمة سعر المنتج الذي ترغب في شراءه.

اختيار فترة السداد لمعرفة قيمة القسط وفي النهاية يتم النقر على حساب.

الاستعلام عن شروط أهلية تقسيط جوال

ويمكن معرفة كافة شروط الأهلية للحصول على تقسيط الجوالات لدى مكتبة جرير من خلال رابط تقسيط المشتريات الذي قمنا بتقديمه، حيث قامت المكتبة بتقسيط الشروط بحسب العمر وبحسب فترة الالتحاق بأحد الوظائف في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص وفي القطاع العسكري أيضًا سواء للمقيم أو للمواطن الحامل للجنسية السعودية.