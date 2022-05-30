نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جرير ايفون ١٣ بدون مقدم والفئات المستفيدة في المقال التالي
تقسيط جرير ايفون ١٣ بدون مقدم وبأسرع الإجراءات أيضًا متوفر لدى جميع الفروع مثل قرض تسهيل لتقسيط ايفون 13 برو ماكس وتعتبر المكتبة من أشهر الجهات التسويقية التي تخدم مدن عديدة داخل المملكة العربية السعودية، وقد توسعت في الفترة الأخيرة في تقديم منتجات تكنولوجية حديثة مثل الأجهزة الذكية، فيمكن تقسيط أجهزة ايفون من جرير بسهولة ولكن بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة، لهذا يمكن اتباع خطوات إلكترونية لكي يتم معرفة شروط تقسيط ايفون 13 بدون دفعة أولى.
تقسيط جرير ايفون ١٣ بدون مقدم
على جميع الراغبين في تقسيط جرير ايفون ١٣ بدون مقدم التوجه إلى أحد فروع المكتبة في أي مدينة من المدن السعودية، أو يمكن أيضًا رفع الطلب إلكترونيًا كما حددت المكتبة من خلال التالي:
- الدخول إلى رابط موقع جرير الإلكتروني لخدمات التقسيط.
- اختيار التقديم الآن.
- إدخال جميع المعلومات ورفع المرفقات المطلوبة مثل شهادة إثبات الهوية للأجانب والمواطنين وكشف الحساب البنكي وشهادة التعريف بالراتب.
- إرسال الطلب لكي تقوم شركة كوارا للتمويل بمتابعة تحقق شروط الأهلية في الطلبات المرسلة، وهي الشركة المسؤولة عن تقديم التمويل للشراء من خلال مكتبة جرير.
المستندات المطلوبة للتقسيط من جرير
أكدت المكتبة أنها تقبل طلبات التقسيط عند تقديم مستندات صحيحة معتمدة من خلال الجهات المعتمدة، مثل بطاقة الهوية أو هوية الأجانب المقيمين داخل المملكة ووثيقة الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية، على أن يتم تقديم الشهادة التي تبين الحالة الوظيفية وقيمة صافي الدخل الذي يحصل عليه العميل سواء من خلال القطاع الحكومي أو الخاص.
الفئات المستفيدة من تقسيط مكتبة جرير
أما عن الفئات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها مكتبة جرير في نطاق العروض الأسبوعية أو خدمات التقسيط، فهم كما يلي:
- الموظفين في مؤسسات الدولة الحكومية أو شبه الحكومية.
- العاملين في القطاع العسكري، حيث أن جميع الرتب يُمكنها الاشتراك في نظام التقسيط.
- العاملين في القطاع الخاص سواء المقيمين أو المواطنين.
- المتقاعد الذي لم يبلغ سن السبعين بعد يستطيع الاشتراك في حال كان صافي دخله خمسة آلاف ريال بحد أدنى.
- المقيم العامل في القطاع الحكومي أو في المؤسسات والمنشآت الخاصة.
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