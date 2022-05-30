نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح دخول العاصمة المقدسة مكة للمقيمين عبر بوابة مقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت المديرية العامة للجوازات طريقة تقديم طلب إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة مكة للمقيمين، وذلك من خلال منصة مقيم، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقت والمجهود المبذولين في الحصول على التصريح بشكل يدوي عند التجمع أمام مكاتب الجوازات، بل يستطيع المقيمين بجميع المنشآت إصدار تصريح دخول مكة من خلال بوابة مقيم، وكذلك الحال بالنسبة للمقيمين من العمالة المنزلية يحصلون على التصريح من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

تصريح دخول العاصمة المقدسة

بدأ الجوازات السعودية فعليًا في استقبال طلبات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة مكة عبر بوابة مقيم، بالطريقة الآتية:

انتقل إلى بوابة تصريح دخول مكة مقيم. اكتب بيانات الدخول المتمثلة في اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على استخدام بيانات مقيم. اضغط على عبارة التحقق أنا لست روبوت، ثم الضغط على دخول. ابحث عن إصدار تصريح دخول مكة، ثم ابدأ في تسجيل البيانات المطلوبة لذلك. اضغط على زر إضافة طلب جديد. إرفاق المستندات المطلوبة، ثم قدم الطلب.

خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة (للمنشآت) عبر بوابة مقيم من خلال الرابط التالي:

⁦https://t.co/sFAVwrCwMt⁩ pic.twitter.com/I6QNFslY1G — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة (للمنشآت) عبر بوابة مقيم من خلال الرابط التالي:

⁦https://t.co/sFAVwrCwMt⁩ pic.twitter.com/I6QNFslY1G — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 29, 2022

تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية

أكدت الجوازات السعودية أن خدمة إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة مكة للعمالة المنزلية متاحة الآن من خلال منصة أبشر، كالتالي:

انتقل إلى رابط تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية. اختر أبشر أفراد ثم سجل دخولك. اختر خدمات الجوازات, ابحث عن إصدار تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية. سجل البيانات المطلوبة ثم إرفاق المستندات المطلوبة، ثم اضغط على تقديم الطلب.

تصريح دخول مكة مقيم

يستطيع المقيم الذي قدم طلب إصدار تصريح دخول مكة متابعة الطلب من خلال الانتقال إلى بوابة مقيم، واختيار متابعة الطلب، ثم يسجل البيانات المطلوبة التي تتمثل في رقم المنشأة ورقم الهوية الوطنية، ثم يضغط على رمز التحقق، ثم التحقق لتظهر حالة الطلب على الفور، وفي حالة عدم التسجيل في بوابة مقيم من قبل، فإنه يلزم المستخدم توفير المعلومات الخاصة باسم ورقم المنشأة، والعنوان والرقم الضريبي لها.

كذلك يتعين على المستخدم توفير المعلومات الخاصة به من رقم الهوية، وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، وخطاب مصدق من الغرفة التجارية للتسجيل في بوابة تصاريح دخول مكة.